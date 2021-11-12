Разработчики ПО — контроль удаленной работы

Как эффективно управлять командой удаленной разработки программного обеспечения

Это было предсказуемо: аутсорсинг или ведущие виртуальные команды привели к всплеску цифровых продуктов на рынке. По мнению некоторых аналитиков, около трети квалифицированных сотрудников, работающих полный рабочий день, будут работать в удаленных или гибридных командах.

Хотя найти компетентную удаленную команду может быть непростой задачей, это только часть миссии. Чтобы все сотрудники были на одной странице, требуются дополнительные усилия. Таким образом, может быть полезно получить знания об управлении и развертывании производительности технической команды.

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Планирование в аутсорсинге и аутстаффинге

Делегирование задач удаленным командам предлагает большой потенциал для повышения производительности, но управление сотрудниками в разных частях мира всегда является сложной задачей.

Когда невозможно найти время, которое приходится на часы работы каждого, используйте творческий подход. Qulix делится проверенными методами устранения этой проблемы:

Будьте готовы к компромиссу: пусть половина всех встреч будет в первую очередь подходить для вашей домашней команды, или пусть другая половина впишется в расписание вашей удаленной команды.

Используйте инструменты и службы, чтобы упростить планирование в разных часовых поясах, например: TimeBuddy, Spacetime (интегрировано в Slack) или другие.

Вы можете записывать встречи для тех, кто не может присутствовать в режиме реального времени. Вы также можете попросить их предварительно записать собственное видео, чтобы поделиться им на встрече.

Соберите заметки о собраниях и найдите кого-нибудь, кто отправит отзывы всем участникам по электронной почте. Также неплохо вести журналы в общей области.

Интеграция в корпоративную культуру

И последнее, но не менее важное: одна из самых важных целей — построение сообщества. Ежедневное личное общение естественным образом способствует возникновению чувства связи и доверия с группой. Вы не получаете такой выгоды от управления удаленной технической командой, поэтому это может привести к снижению сплоченности.

Для развития корпоративной культуры, способствующей установлению связи и взаимопонимания между членами удаленной команды разработчиков, требуется большое намерение.

Выделите время для создания команды. Поэтому используйте технологии и средства связи, чтобы создавать специальные чаты и комнаты для празднования событий (дни рождения и другие) и вехи проекта (например, успешные тесты или развертывание).

Поощряйте обсуждение общих убеждений и сходств.

Поддерживайте, если удаленные члены команды борются с повседневными задачами, но не забывайте брать на себя ответственность.

Вместо микроменеджмента и тщательного анализа прогресса и цифр вы помогаете команде сосредоточиться на целях.

Сделайте привычкой проверять общие документы и области, чаты или собрания каждый день.

Удаленное общение может быть проблемой. Отслеживание производительности членов команды и организация бесперебойных процессов может быть сложной задачей. Однако, если вы создадите свой собственный набор инструментов и сформулируете правильный подход, вы сможете извлечь выгоду из гибкости и ценных идей новых членов команды. Так что оно того стоит.

Вот проверенные советы для успешной встречи:

Установите четкую повестку дня и держите ее в уме;

Если повестка дня выглядит слишком впечатляющей, разбейте ее на более мелкие части и проведите отдельную короткую встречу для каждой из них.

Приглашайте только тех членов команды, которые активно вовлечены и могут что-то внести;

Сообщите о том, что участники могут свободно уйти и вернуться к работе, когда они чувствуют, что больше не могут добавить ничего ценного в обсуждение;

Придерживайтесь формата встречи и времени;

Убедитесь, что повестка дня включает важные темы, которые необходимо обсудить, чтобы у вашей команды разработчиков было время подготовиться.

Если команда является международной, напомните своему менеджеру, чтобы он дал кристально четкие инструкции удаленной команде. Также имеет смысл избегать двусмысленных фраз, идиом или языковых шуток, какими бы забавными и уместными они ни казались.

Чтобы преодолеть дистанционный барьер, некоторые компании устанавливают большие экраны, чтобы показать рабочий процесс сотрудников в реальном времени и создать ощущение общего офисного пространства.

В принципе, если такое решение выглядит слишком экстравагантным, достаточно реализовать эффективную информационную систему, включающую:

система управления исходным кодом (SCM);

трекер проблем;

Информационные хранилища или внутренние вики-страницы, где члены команды могут документировать или обрисовывать свои идеи и решения;

практический инструмент коммуникации.

Это базовые вещи, которые сделают путь от разработки к выпуску более плавным. Постарайтесь сделать вещи простыми, поскольку они будут использоваться ежедневно.

Отслеживайте эффективность команды разработчиков программного обеспечения

На самом деле, когда дело доходит до аутсорсинга или аутстаффинга, виртуальные команды немного сложнее контролировать, поэтому менеджеры часто спрашивают себя: «Как мне узнать, чем они занимаются?» Или «Как вы можете убедиться, что все в курсе. на той же длине волны? »

Гибкая методология и соответствующие технологии могут не только облегчить общение, но и отслеживать эффективность удаленных команд разработчиков программного обеспечения. Если вы еще не решили, как возглавить аутстаффинговую команду, подумайте об Agile, Скрам или Канбан, они идеально подходят для небольших команд. Вам решать, какой фреймворк вы выберете или объедините оба. Просто убедитесь, что он соответствует потребностям проекта.

Несмотря на некоторые трудности с пониманием работы команды, можно очень эффективно контролировать ее. Итак, вот несколько советов, как это сделать:

Четко сформулируйте свои ожидания: вы либо хотите видеть тщательно зарегистрированные часы, либо конечный результат, независимо от того, сколько времени это займет.

Всегда полезно иметь четкий количественный метод оценки вклада удаленного работника. Это отличный способ закрепить свою позицию, если вас не устраивают результаты.

Возможно, вы захотите использовать программное обеспечение для учета рабочего времени. Пусть эта технология станет дополнительным активом для команды. Дайте понять своим сотрудникам, что это беспроигрышная ситуация: учет рабочего времени поможет им лучше управлять своим рабочим временем, не теряя времени, быть более эффективными и получать больше бонусов.

Подводя итог, когда у вас есть проблемы со связью, вы никогда не должны недооценивать важность каждого члена команды разработчиков. Face-time — это ценное вложение, поскольку оно вовлекает людей и объединяет их.