Велосипед — выбор материалов

Сравнение различных материалов рамы

Ниже, в таблице, мы представляем четыре материала, используемых в конструкции рамы — сталь, алюминий, углерод и титан — а также их свойства в сравнении. Вы узнаете о преимуществах и недостатках отдельных материалов, а также о причинах, по которым предпочитаем титан для изготовления каркасов.

Классификация основана не на теоретическом потенциале соответствующего материала, а на свойствах наиболее разработанных рам, реализованных на практике.

Сталь * алюминий Углерод титан Вес

мобильной рамы высокий средний небольшое количество средний Устойчивость, пригодность для повседневного использования

в реальных условиях эксплуатации высокий низкий от низкого до неудовлетворительного очень высоко Долговечность

в реальных условиях использования высокий низкий в среднем довольно низкий очень высоко Жесткость низкий высокий очень высоко середина Комфортность езды ** середина не удовлетворяет от высокого до удовлетворительного высокий

* новейшие сплавы

** согласно рейтингу комфорта в опросе клиентов и нашему собственному опыту

Велосипеды из титана

Немного истории

Первые серийно производимые титановые рамы были изготовлены в начале 1980-х годов из труб, которые производились для гидравлических линий в самолетах. Эти рамы впечатлили водителей, ранее неизвестным уровнем комфорта езды и значительно меньшим весом по сравнению со стальными рамами, принятыми в то время. Однако свойства материала проявились только тогда, когда были использованы трубы, специально изготовленные для каркасного строительства. Сложная добыча сырья, сложная обработка и, как следствие, более высокие цены по сравнению с каркасами из других материалов ограничили распространение титановых рам, несмотря на все преимущества.

Сырье

Предпочтительным титановым сплавом для изготовления каркаса является TiAl3V2,5. Это обозначение означает, что 3% алюминия и 2,5% ванадия добавляются к неочищенному титану, среди прочего, для повышения прочности. Более твердый и более сложный в обработке сплав TiAl6V4 играет второстепенную роль. Некоторые производители используют их для сильно нагруженных дропаутов. Однако трубы из материала 6/4 также встраиваются в дорогие каркасные модели.

Жесткость

С самого начала производства титановых рам до сих пор существует общее «знание», что титановые рамы неизбежно мягкие, то есть не очень жесткие, и поэтому неоптимально подходят для серьезного использования сильными велосипедистами. Ощутимая и измеримая «мягкость» некоторых титановых рам 1980-х годов была обусловлена ​​тем, что производителям приходилось довольствоваться трубами, которые производились как гидравлические трубки для самолетов. Однако требования к гидравлической трубе полностью отличаются от требований, предъявляемых к рамной трубе.

В 1990-х годах все известные производители перешли на использование титановых труб, специально сделанных для велосипедных рам. Теперь доступен широкий ассортимент труб разного диаметра, некоторые с переменной толщиной стенки. Многие производители модифицируют эти трубы путем овализации, стыковки или придания отдельным трубам рамы особой формы, чтобы лучше адаптировать их к нагрузкам.

По этой причине сегодня можно изготавливать титановые рамы любых желаемых характеристик, будь то чрезвычайно легкие рамы, которые даже меньше веса самых легких рам из углеродной серии, но также чрезвычайно удобные или чрезвычайно жесткие рамы для тяжелых райдеров.

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Комфорт

Каждый, или, лучше сказать, почти каждый, кто когда-либо ездил на титановой раме, подтвердит на собственном опыте, что это дает лучшее впечатление комфорта на дорогах с неидеальным покрытием по сравнению с другими рамами гоночных велосипедов. На самом деле вам не нужны никакие измерительные приборы, чтобы это выяснить.

Комфорт при вождении — это очень динамичный «феномен», для количественной оценки которого может быть недостаточно статических измерений жесткости пружины, используемых в тестах, проводимых специализированной прессой. Для поглощения энергии удара играет роль не только жесткость пружины, но и, по крайней мере, ее демпфирование. Потому что только внутреннее трение действительно расщепляет энергию. И это демпфирование особенно велико для титана по сравнению с другими металлами. Таким образом, этот материал можно использовать не только для создания рам, которые намеренно изгибаются в желаемом направлении, но и для создания рам, которые позволяют быстро утихать вибрациям.

Долголетие

Одним из свойств титановых сплавов является сочетание высокой прочности и низкого

модуля упругости. На практике это означает, что титановая рама с гораздо большей вероятностью выдержит падение или другое неправильное обращение без повреждений, чем рама, сделанная из любого другого материала. Даже с очень легкими титановыми рамами риск вдавить вмятину или даже трещину в трубе значительно ниже, чем с алюминиевыми рамами сопоставимого веса или карбоновыми рамами.

Не менее впечатляет химическая стойкость материала. Забудьте о коррозии, вызванной ездой по усыпанным солью дорогам или каткам зимой, когда на раму стекают галлоны пота. Между прочим, оба вредны не только для алюминиевых, но и для карбоновых рам. Вы должны всегда мыть их после зимней дороги или катания на треке.

Что касается усталости материала, то титановые сплавы, используемые в конструкции рамы, имеют только лучший опыт, поэтому большинство производителей предоставляют первому владельцу пожизненную гарантию.

Алюминий

С конца 80-х годов прошлого века алюминиевые сплавы вытеснили сталь в производстве гоночных рам. Из тонкостенных труб большого объема теперь можно было построить рамы со значительно более благоприятным соотношением жесткости к весу (значение STW).

Это значение STW было введено журналом TOUR в начале 1990-х годов и, согласно TOUR, до сих пор остается наиболее важным параметром для оценки качества гоночных рам.

Из сплавов скандия, которые являются высокопрочными для алюминиевых весов, можно создавать рамы весом около 1200 граммов. Они также обладают приличным сроком службы, но с минимальным комфортом вождения.

При сравнении материалов алюминий имеет худшее гашение вибрации, и этот материал необходимо защитить от коррозии. Из всех трех металлических материалов наибольший риск коробления имеет алюминиевые рамы, поэтому осторожное обращение является обязательным.