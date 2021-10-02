Букмекерская контора? Определение и объяснение

Информация о букмекерских конторах — все о провайдерах онлайн-ставок

Букмекеры — поставщики ставок на спорт. Они предоставляют различные исходы спортивных событий с определенными переменными, сумма которых зависит от вероятностей исхода определенного события (также называемых фиксированными коэффициентами ставок).

Откуда появился термин букмекерская контора?

Название происходит от того факта, что провайдеры спортивных ставок использовали книги, в которых они могли записывать свои ставки и шансы. Сегодня, конечно, это название не имеет ничего общего с современной цифровой практикой.

Что именно делают букмекеры?

В первую очередь букмекеры предлагают онлайн-ставки на спортивные события. Затем клиенты могут выигрывать деньги, делая ставки на исход определенного события.

Конечно, букмекерская контора устанавливает коэффициенты таким образом, что при особенно вероятных исходах клиенту должна выплачиваться только меньшая прибыль. И наоборот, чем больше, тем меньше вероятность того, что произойдет определенный (игровой) исход.

Однако в настоящее время недостаточно просто предложить простую ставку. Большинство букмекерских контор предлагают множество различных форм и типов ставок. Существуют также специальные категории ставок, такие как ставки Live, где, как следует из названия, можно делать ставки на события в режиме реального времени.

Что такое бонус на спортивные ставки?

Игрок на ставках получает такой бонус на спортивные ставки в онлайн-букмекерских конторах, как только открывается новый счет для ставок. В качестве приветственного подарка поставщик ставок дает новому клиенту определенную сумму бонуса за ставки.

Однако в большинстве случаев бонус на спортивные ставки должен быть разблокирован при определенных условиях, прежде чем его можно будет конвертировать в реальные деньги.

Хотя многие онлайн-букмекеры сосредоточены на привлечении новых клиентов, существуют также бонусные акции — также известные как бонусы существующих клиентов — для пользователей, которые уже зарегистрированы.

Советы букмекеров: какой букмекер лучший?

Чтобы не сбиться с пути при поиске подходящего букмекера, вот несколько советов, как найти подходящего онлайн-букмекера для вас:

5 советов, как найти подходящего букмекера

Спросите себя, что для вас важно при размещении ставок: например, нравится ли вам делать ставки на спорт в США или делать ставки Live. Сравните коэффициенты ставок, чтобы узнать, какой букмекер имеет наибольшую прибыль. Обратите внимание на платежные операции: предлагает ли букмекерская контора бесплатные депозиты и снятие средств? Какой способ оплаты я предпочитаю? Какие ограничения? Это авторитетная букмекерская контора? Взгляните на наш тест для крупных букмекеров.

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Как стать букмекером?

Создать букмекерскую компанию с нуля — дело непростое. Помимо необходимых финансовых ресурсов (а их нужно много) в первую очередь требуется лицензия.

Ввиду высоких затрат, усилий и сильной конкуренции создать такую ​​компанию более чем сложно и вряд ли возможно для тех, кто интересуется спортом или ставками.

Гораздо реалистичнее стать букмекером — открыть свою букмекерскую контору.

Многие поставщики ставок, такие как Bet3000 или Tipico, работают по принципу франшизы; Другими словами, практически любой может открыть букмекерскую контору, кто сможет взять на себя инвестиционные затраты.

Если вы хотите стать букмекером по профессии, вы обычно начинаете с простого букмекера в букмекерской конторе.

У них есть собственная программа стажировки, в которой стажеры с нуля изучают искусство «установления квот».

В дополнение к ИТ-навыкам, спортивным знаниям и базовым знаниям букмекерской конторы, вам не следует бояться контакта с математикой в ​​профессии букмекера.

Что зарабатывает букмекерская контора?

Работа букмекера в смысле квотмейкера обычно оплачивается в размере 2000-3000 €. Однако это только приблизительная сумма вознаграждение.