Виртуальные телефонные номера меняют ландшафт телефонных номеров во всем мире.
До сих пор классическая сеть аналоговой и ISDN-телефонии имела четкие местные и институциональные ограничения. То есть, если вы хотите использовать код страны 0049 для своего номера телефона, это должно быть соединение в Германии. По такому же принципу работали номера локальной сети. Каждому, кто хотел бы, чтобы его компания была представлена в разных городах, потребовались бы телефонные системы на месте. Следует упомянуть о дорогих и сложных международных звонках .
Виртуальный телефонный номер снимает эти ограничения, что дает Вашей компании ряд преимуществ. Мы объясним Вам, как интернет-телефония может помочь вам продемонстрировать присутствие в регионах и за рубежом и даже сэкономить на расходах.
А также виртуальный номер телефона можно использовать в индустрии он-лайн игр, на такой площадке как Steam. Здесь знают точно, что Вам нужно и как это воплотить в реальность https://hottelecom.net/virtual-number-for-steam.html
Что такое виртуальный номер телефона и как он работает?
Виртуальный телефонный номер также может называться онлайн-телефонным номером, поскольку он работает через Интернет.
Это означает, что вам не нужна телефонная розетка и бесконечные метры кабеля, чтобы быть доступным. Вместо этого, Ваше общение происходит через голосовую связь по IP (VoIP). С помощью этой Интернет-телефонии голосовые сигналы преобразуются в пакеты цифровых данных и отправляются по IP-сети. По сути, и телефонные номера, и содержание звонков все больше перемещаются из традиционной телефонной сети в Интернет.
Виртуальный номер телефона хранится на сервере, где ему назначается IP — адрес. На него можно позвонить в любое время, независимо от того, где вы находитесь во время входящих и исходящих звонков.
Если Вы хотите использовать виртуальные телефонные номера, достаточно стабильного интернет-соединения и подходящего провайдера VoIP. При нормальной настройке вы можете совершать и принимать звонки с помощью телефона VoIP или, в случае облачного решения VoIP, со своего смартфона или ноутбука.
Это не только экономит затраты на инфраструктуру, поскольку отсутствуют панели управления, телефонные станции и ненужное оборудование. Интернет-телефония также предлагает инновационные функции, такие как интеграция с CRM и системами службы поддержки. Поэтому неудивительно, что даже крупные операторы телефонной связи делают упор на All-IP и хотят полностью отключить сеть ISDN к 2022 году. All-IP устраняет разделение между аналоговыми и цифровыми технологиями связи и объединяет в IP-сети передачу телефонии, мобильной связи, телевидения, факса и Интернета.
Какие типы виртуальных телефонных номеров существуют?
В классической телефонной сети есть разные типы телефонных номеров, поэтому онлайн-телефонные номера также быть любого вида и могут служить различным целям.
Может быть обычная система телефонных номеров. Это означает, что местные коды, коды страны и специальные коды структурированы так же, как и в традиционной телефонии для виртуальных телефонных номеров. По вашему номеру подключения клиент не может сказать, что ваша компания звонит через Интернет, а не через аналог.
Однако при выборе провайдера VoIP следует обращать внимание на типы виртуальных телефонных номеров, которые они предлагают, у облачной телефонной системы есть следующие возможности:
- Номера стационарных телефонов. Достаточно добавить любой код города для своих телефонных номеров, предоставив соответствующую документацию. Таким образом, можно иметь региональное присутствие, фактически не имея местного отделения.
- Международные номера — вы хотите, чтобы у вашей компании был офис в Лос-Анджелесе, но сотрудники в Германии хотят отвечать на эти звонки? Можете бронировать местные номера в более чем 100 странах мира . Это работает очень легко и применимо как с входящими, так и к исходящими звонками. Благодаря разным тарифам нет высоких затрат на международные звонки.
- Бесплатные телефонные номера — вы хотите предложить своим клиентам возможность бесплатно звонить вам? Провайдеры VoIP, упрощают создание бесплатных номеров, таких как 800, 833, 844, 855, 866, 877 и 888.
- Специальные номера — вы можете настроить индивидуальные служебные номера и специальные номера, например именные номера. В этих числах для выбора слов отдельные цифры назначаются буквами, так что они образуют слово и их легче запоминать. Цифровая клавиша «2» на телефоне заменяет буквы «A, B, C», и алфавит продолжается таким же образом до цифровой клавиши «9». Такой именной номер может быть, например, 833-63437, то есть 833-MEIER.
Кроме того, виртуальные телефонные номера могут быть индивидуально адаптированы к вашим потребностям. Например, Вы можете взять с собой свой существующий номер телефона, чтобы использовать его для совершения онлайн-звонков в будущем. Вы также можете настроить голосовое меню (IVR) для своего VoIP-соединения, чтобы направлять клиентов непосредственно к нужному контактному лицу в компании.
Преимущества виртуального телефонного номера
Вам может быть полезно оснастить свою компанию номерами VoIP по разным причинам:
- Региональное и глобальное присутствие — благодаря недорогим национальным и международным номерам ваши сотрудники могут звонить как в месте нахождения Компании, так и за границу в местных условиях без необходимости быть там.
- Завоевание доверия — клиенты часто неохотно принимают вызовы с неизвестным или международным кодом зоны или сами набирают этот номер. Повысьте эффективность ваших телефонных контактов, будучи доступными для ваших клиентов по местному номеру.
- Высокая гибкость — Вы в любой момент можете адаптировать свою телефонию к потребностям Вашей компании. Подключения для сотрудников можно зарегистрировать и отменить регистрацию за секунды. Если смените штаб-квартиру компании, Вы сможете продолжать использовать свои виртуальные телефонные номера в новом месте без перерывов.
- Экономичная настройка — благодаря облачной технологии VoIP, Вы можете удобно использовать свой онлайн-номер телефона на своем ноутбуке или смартфоне. Это избавит вас от ненужного оборудования и надоедливых кабелей.
- Больше безопасности в нестабильные времена — в сложных условиях, таких как пандемия короны, виртуальные телефонные номера дают возможность поддерживать динамику бизнес-процессов. Сотрудники не зависят от местоположения, поэтому они также могут звонить клиентам из домашнего офиса, как обычно.
- Повышение производительности удаленных команд — если сотрудники находятся в разных офисах, а задачи перемещены в виртуальную комнату, для бесперебойной связи требуются подходящие технические решения. Телефонные номера VoIP не только обеспечивают постоянную доступность ваших удаленных команд, но и могут быть связаны с ценными функциями и интеграциями. Это включает, например, интеграцию с программным обеспечением call-центра, а также с системами CRM и справочной службы.
- Экономия затрат — По сравнению с традиционной телефонией, телефонная система VoIP дешевле не только в обслуживании, но и с точки зрения тарифов.
Как получить виртуальные телефонные номера
Если Вы хотите воспользоваться преимуществами виртуальных телефонных номеров и в своей компании, это можно сделать всего за несколько минут.
Чтобы перейти на IP-телефонию, Вам потребуется стабильное интернет-соединение и провайдер VoIP, который предложит подходящее предложение для ваших нужд. В случае облачной телефонной системы VoIP, фактическая настройка занимает всего несколько минут.
Последовательность действий:
- Установка программного обеспечения на всех нужных телефонах или компьютерах, а также регистрация компании для нужного тарифа.
- Учетная запись Вашей компании будет создана. Это означает, что Вы управляете учетными записями пользователей своих сотрудников, настраиваете желаемые виртуальные телефонные номера и определяете данные для доступа.
- При необходимости теперь Вы также можете указать, хотите ли вы использовать существующие телефонные номера, что может быть реализовано с помощью переноса телефонных номеров.
- Теперь Вы можете определить, как должны переадресовываться входящие и исходящие звонки. Вы также можете включать почтовые ящики и голосовые меню, а также устанавливать очереди и время работы.
- При желании вы можете связать свои онлайн-номера телефонов с наиболее важными инструментами, такими как служба поддержки, CRM и другими программами обслуживания клиентов.
Благодаря удобному дизайну этот процесс может быть легко реализован Вами и Вашими сотрудниками без необходимости тратить излишне много времени и ресурсов на обучение. Если у Вас есть какие-либо вопросы, специалисты провайдеров доступны в качестве контактного лица во время регистрации и после установки ПО.
Если Вы хотите опробовать множество возможностей интеграции системы виртуальных номеров в своей компании, теперь Вы можете бесплатно протестировать удобство и качество, многие провайдеры предоставляют определенное время на проведение тест-драйва!