Виртуальные телефонные номера меняют ландшафт телефонных номеров во всем мире.

До сих пор классическая сеть аналоговой и ISDN-телефонии имела четкие местные и институциональные ограничения. То есть, если вы хотите использовать код страны 0049 для своего номера телефона, это должно быть соединение в Германии. По такому же принципу работали номера локальной сети. Каждому, кто хотел бы, чтобы его компания была представлена ​​в разных городах, потребовались бы телефонные системы на месте. Следует упомянуть о дорогих и сложных международных звонках .

Виртуальный телефонный номер снимает эти ограничения, что дает Вашей компании ряд преимуществ. Мы объясним Вам, как интернет-телефония может помочь вам продемонстрировать присутствие в регионах и за рубежом и даже сэкономить на расходах.

А также виртуальный номер телефона можно использовать в индустрии он-лайн игр, на такой площадке как Steam. Здесь знают точно, что Вам нужно и как это воплотить в реальность https://hottelecom.net/virtual-number-for-steam.html

Что такое виртуальный номер телефона и как он работает?

Виртуальный телефонный номер также может называться онлайн-телефонным номером, поскольку он работает через Интернет.

Это означает, что вам не нужна телефонная розетка и бесконечные метры кабеля, чтобы быть доступным. Вместо этого, Ваше общение происходит через голосовую связь по IP (VoIP). С помощью этой Интернет-телефонии голосовые сигналы преобразуются в пакеты цифровых данных и отправляются по IP-сети. По сути, и телефонные номера, и содержание звонков все больше перемещаются из традиционной телефонной сети в Интернет.

Виртуальный номер телефона хранится на сервере, где ему назначается IP — адрес. На него можно позвонить в любое время, независимо от того, где вы находитесь во время входящих и исходящих звонков.

Если Вы хотите использовать виртуальные телефонные номера, достаточно стабильного интернет-соединения и подходящего провайдера VoIP. При нормальной настройке вы можете совершать и принимать звонки с помощью телефона VoIP или, в случае облачного решения VoIP, со своего смартфона или ноутбука.

Это не только экономит затраты на инфраструктуру, поскольку отсутствуют панели управления, телефонные станции и ненужное оборудование. Интернет-телефония также предлагает инновационные функции, такие как интеграция с CRM и системами службы поддержки. Поэтому неудивительно, что даже крупные операторы телефонной связи делают упор на All-IP и хотят полностью отключить сеть ISDN к 2022 году. All-IP устраняет разделение между аналоговыми и цифровыми технологиями связи и объединяет в IP-сети передачу телефонии, мобильной связи, телевидения, факса и Интернета.

Какие типы виртуальных телефонных номеров существуют?

В классической телефонной сети есть разные типы телефонных номеров, поэтому онлайн-телефонные номера также быть любого вида и могут служить различным целям.

Может быть обычная система телефонных номеров. Это означает, что местные коды, коды страны и специальные коды структурированы так же, как и в традиционной телефонии для виртуальных телефонных номеров. По вашему номеру подключения клиент не может сказать, что ваша компания звонит через Интернет, а не через аналог.

Однако при выборе провайдера VoIP следует обращать внимание на типы виртуальных телефонных номеров, которые они предлагают, у облачной телефонной системы есть следующие возможности:

Номера стационарных телефонов. Достаточно добавить любой код города для своих телефонных номеров, предоставив соответствующую документацию. Таким образом, можно иметь региональное присутствие, фактически не имея местного отделения.

Достаточно добавить любой код города для своих телефонных номеров, предоставив соответствующую документацию. Таким образом, можно иметь региональное присутствие, фактически не имея местного отделения. Международные номера — вы хотите, чтобы у вашей компании был офис в Лос-Анджелесе, но сотрудники в Германии хотят отвечать на эти звонки? Можете бронировать местные номера в более чем 100 странах мира . Это работает очень легко и применимо как с входящими, так и к исходящими звонками. Благодаря разным тарифам нет высоких затрат на международные звонки.

— вы хотите, чтобы у вашей компании был офис в Лос-Анджелесе, но сотрудники в Германии хотят отвечать на эти звонки? Можете бронировать местные номера в более чем 100 странах мира . Это работает очень легко и применимо как с входящими, так и к исходящими звонками. Благодаря разным тарифам нет высоких затрат на международные звонки. Бесплатные телефонные номера — вы хотите предложить своим клиентам возможность бесплатно звонить вам? Провайдеры VoIP, упрощают создание бесплатных номеров, таких как 800, 833, 844, 855, 866, 877 и 888.

— вы хотите предложить своим клиентам возможность бесплатно звонить вам? Провайдеры VoIP, упрощают создание бесплатных номеров, таких как 800, 833, 844, 855, 866, 877 и 888. Специальные номера — вы можете настроить индивидуальные служебные номера и специальные номера, например именные номера. В этих числах для выбора слов отдельные цифры назначаются буквами, так что они образуют слово и их легче запоминать. Цифровая клавиша «2» на телефоне заменяет буквы «A, B, C», и алфавит продолжается таким же образом до цифровой клавиши «9». Такой именной номер может быть, например, 833-63437, то есть 833-MEIER.

Кроме того, виртуальные телефонные номера могут быть индивидуально адаптированы к вашим потребностям. Например, Вы можете взять с собой свой существующий номер телефона, чтобы использовать его для совершения онлайн-звонков в будущем. Вы также можете настроить голосовое меню (IVR) для своего VoIP-соединения, чтобы направлять клиентов непосредственно к нужному контактному лицу в компании.

Преимущества виртуального телефонного номера

Вам может быть полезно оснастить свою компанию номерами VoIP по разным причинам:

Региональное и глобальное присутствие — благодаря недорогим национальным и международным номерам ваши сотрудники могут звонить как в месте нахождения Компании, так и за границу в местных условиях без необходимости быть там.

— благодаря недорогим национальным и международным номерам ваши сотрудники могут звонить как в месте нахождения Компании, так и за границу в местных условиях без необходимости быть там. Завоевание доверия — клиенты часто неохотно принимают вызовы с неизвестным или международным кодом зоны или сами набирают этот номер. Повысьте эффективность ваших телефонных контактов, будучи доступными для ваших клиентов по местному номеру.

— клиенты часто неохотно принимают вызовы с неизвестным или международным кодом зоны или сами набирают этот номер. Повысьте эффективность ваших телефонных контактов, будучи доступными для ваших клиентов по местному номеру. Высокая гибкость — Вы в любой момент можете адаптировать свою телефонию к потребностям Вашей компании. Подключения для сотрудников можно зарегистрировать и отменить регистрацию за секунды. Если смените штаб-квартиру компании, Вы сможете продолжать использовать свои виртуальные телефонные номера в новом месте без перерывов.

— Вы в любой момент можете адаптировать свою телефонию к потребностям Вашей компании. Подключения для сотрудников можно зарегистрировать и отменить регистрацию за секунды. Если смените штаб-квартиру компании, Вы сможете продолжать использовать свои виртуальные телефонные номера в новом месте без перерывов. Экономичная настройка — благодаря облачной технологии VoIP, Вы можете удобно использовать свой онлайн-номер телефона на своем ноутбуке или смартфоне. Это избавит вас от ненужного оборудования и надоедливых кабелей.

— благодаря облачной технологии VoIP, Вы можете удобно использовать свой онлайн-номер телефона на своем ноутбуке или смартфоне. Это избавит вас от ненужного оборудования и надоедливых кабелей. Больше безопасности в нестабильные времена — в сложных условиях, таких как пандемия короны, виртуальные телефонные номера дают возможность поддерживать динамику бизнес-процессов. Сотрудники не зависят от местоположения, поэтому они также могут звонить клиентам из домашнего офиса, как обычно.

— в сложных условиях, таких как пандемия короны, виртуальные телефонные номера дают возможность поддерживать динамику бизнес-процессов. Сотрудники не зависят от местоположения, поэтому они также могут звонить клиентам из домашнего офиса, как обычно. Повышение производительности удаленных команд — если сотрудники находятся в разных офисах, а задачи перемещены в виртуальную комнату, для бесперебойной связи требуются подходящие технические решения. Телефонные номера VoIP не только обеспечивают постоянную доступность ваших удаленных команд, но и могут быть связаны с ценными функциями и интеграциями. Это включает, например, интеграцию с программным обеспечением call-центра, а также с системами CRM и справочной службы.

— если сотрудники находятся в разных офисах, а задачи перемещены в виртуальную комнату, для бесперебойной связи требуются подходящие технические решения. Телефонные номера VoIP не только обеспечивают постоянную доступность ваших удаленных команд, но и могут быть связаны с ценными функциями и интеграциями. Это включает, например, интеграцию с программным обеспечением call-центра, а также с системами CRM и справочной службы. Экономия затрат — По сравнению с традиционной телефонией, телефонная система VoIP дешевле не только в обслуживании, но и с точки зрения тарифов.

Как получить виртуальные телефонные номера

Если Вы хотите воспользоваться преимуществами виртуальных телефонных номеров и в своей компании, это можно сделать всего за несколько минут.

Чтобы перейти на IP-телефонию, Вам потребуется стабильное интернет-соединение и провайдер VoIP, который предложит подходящее предложение для ваших нужд. В случае облачной телефонной системы VoIP, фактическая настройка занимает всего несколько минут.

Последовательность действий:

Установка программного обеспечения на всех нужных телефонах или компьютерах, а также регистрация компании для нужного тарифа. Учетная запись Вашей компании будет создана. Это означает, что Вы управляете учетными записями пользователей своих сотрудников, настраиваете желаемые виртуальные телефонные номера и определяете данные для доступа. При необходимости теперь Вы также можете указать, хотите ли вы использовать существующие телефонные номера, что может быть реализовано с помощью переноса телефонных номеров. Теперь Вы можете определить, как должны переадресовываться входящие и исходящие звонки. Вы также можете включать почтовые ящики и голосовые меню, а также устанавливать очереди и время работы. При желании вы можете связать свои онлайн-номера телефонов с наиболее важными инструментами, такими как служба поддержки, CRM и другими программами обслуживания клиентов.

Благодаря удобному дизайну этот процесс может быть легко реализован Вами и Вашими сотрудниками без необходимости тратить излишне много времени и ресурсов на обучение. Если у Вас есть какие-либо вопросы, специалисты провайдеров доступны в качестве контактного лица во время регистрации и после установки ПО.

Если Вы хотите опробовать множество возможностей интеграции системы виртуальных номеров в своей компании, теперь Вы можете бесплатно протестировать удобство и качество, многие провайдеры предоставляют определенное время на проведение тест-драйва!