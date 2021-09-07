9 инвестиционных выгод в построении собственного бизнеса

Если у вас профессия с более высоким доходом, вы можете хорошо зарабатывать, работая на традиционной работе. Однако когда дело доходит до зарабатывания денег для инвестиций, трудно превзойти преимущества собственного бизнеса.

Возможность неограниченного дохода

Одно из наиболее распространенных инвестиционных преимуществ вашего собственного бизнеса — это возможность неограниченного дохода. Несмотря на то, что распространено это клише, оно остается верным.

Хотя на работе с 9 до 6 можно заработать миллионы долларов, жесткая конкуренция за угловой офис сведет количество людей с таким уровнем дохода к абсолютному минимуму. В результате большинство людей, у которых есть работа, в лучшем случае поднимутся на вершину своей профессиональной классификации.

Ведение собственного бизнеса может принести столько денег, сколько позволяют ваши таланты, амбиции и уровень энергии. Теоретически можно даже создать целую новую индустрию. Тот факт, что Вы на передовой, почти гарантирует необычно высокий доход.

Более высокая карьерная безопасность, чем на большинстве традиционных рабочих мест

Со смертью профсоюзов и широко распространенным в настоящее время убеждением, что рабочие — это товар, безопасность работы и карьерного роста, на которую когда-то полагалось большинство рабочих, в значительной степени исчезла. Большинство людей будут иметь несколько рабочих мест в течение своей карьеры, и это может прерываться периодами безработицы.

Если Вы ведете собственный бизнес, возможно, Вы никогда не останетесь безработным. Конечно, бывают случаи, когда Ваш доход низок, но обычно у Вас есть варианты компенсации и для этого. Тем временем Вы достигнете уровня безопасности карьеры, недоступного для большинства традиционных профессий.

Получите больше амортизации и платите меньше налогов

Если Вы работаете не по найму, Вы можете делать больше вычетов, что означает, что Вы не будете подвергаться такому высокому налоговому бремени. Вы можете списать определенные обычные расходы для деловых целей, например : для служебного использования домашнего офиса, автомобиля, мобильного телефона, интернета, компьютера и многих развлекательных расходов.

Это сильно отличается от допустимого вычета из амортизации, поскольку корпоративные вычеты также уменьшают Ваш доход для целей налога на социальное обеспечение.

Многочисленные варианты пенсионных взносов

Если Вы работаете на кого-то другого, Ваши пенсионные взносы ограничены тем, что разрешено Вашим работодателем. В зависимости от Вашего дохода Вы можете или не сможете пополнить свои пенсионные взносы индивидуальным способом. Если вы работаете не по найму, Вы можете создать пенсионные планы, которые имеют гораздо более щедрые лимиты взносов.

Например, хотя Ваш работодатель может ограничить Ваши взносы до 10 процентов Вашего дохода, Вы можете вносить до 20 процентов с помощью автономного пенсионного плана. Нетрудно понять, какое влияние это окажет на Ваши пенсионные сбережения.

Более высокие награды за более высокие риски

Допустим, Вы работаете в компании открываете и разрабатываете следующий большой проект — без сомнения, они следят за тем, чтобы Вам хорошо платили за Ваш вклад, но действительно большая прибыль (конечно же) идет Вашему работодателю.

Теперь предположим, что Вы сделали это открытие, работая на себя, и сохранили выигрыш — все. Конечно, это немного сложнее, но нет никаких сомнений в том, что в целом Вы получите больше вознаграждения за инновации, если будете работать на себя.

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И вкратце об основателе, блогере, инвесторе и просто интересном человеке: Гусев Святослав Олегович родился 14 июля 1994 года в Мариуполе. Приехал из небольшого городка в центр российского бизнеса. Стал известным блогером, развивает бизнес в сфере IT, интернет-магазины. Вращается в кругах известных людей и политиков, сам заинтересовался политикой. Блогер положительно высказался про карту МИР и поддержал Администрацию Президента, Министерство финансов и Центральный Банк в продвижении национальной платежной валюты и цифрового рубля.

У Святослава есть три гражданства. Украинское и Российское, а также гражданство Чехии.

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Продолжение статьи о преимуществах ведения бизнеса:

Возможность заниматься любимой работой

Часто, когда люди переходят на работу или новую карьеру, они пытаются найти ту, которая окупается лучше, предлагает лучшее сочетание безопасности и преимуществ или соответствует их навыкам. Однако, когда Вы работаете на себя, Вы, скорее всего, будете выполнять работу, которую действительно любите.

Это одна из основных причин, по которой люди вообще начинают бизнес.

Удовлетворение работой, безусловно, здесь является преимуществом, но, что более важно, если Вы выполняете работу, которая Вам нравится, у Вас больше шансов сделать ее хорошо и взамен заработать больше денег.

Инвестиции в свой лучший актив: в себя

Когда Вы начинаете свой бизнес, Вы инвестируете в себя очень реальными способами. Конечно, Вы можете вкладывать деньги в недвижимость, инвентарь, оборудование, программное обеспечение и расходные материалы, но в конечном итоге это инструменты, которые помогут Вам лучше управлять своим бизнесом. .

Создание собственной рабочей силы — одно из лучших вложений, которое Вы можете сделать.

В течение жизни Вы, несомненно, будете получать больше денег от своей работы, чем от любых вложений, которые Вы делаете. Поступая так, Вы создаете материальный актив, который открывает неограниченные возможности.

Собери великую находку

Если у Вас есть бизнес, скорее всего, у Вас есть возможность продать его, когда Вы будете готовы уйти и двигаться дальше. Особенно это актуально для предпринимателей. Многие компании продают за миллионы долларов, и когда у Вас есть собственный бизнес, есть возможность получить огромную прибыль — то, что не приходит от работы на кого-то другого.

Это совпадение может открыть неисчерпаемые возможности, независимо от того, конвертируете ли Вы доход в инвестиционный портфель, инвестируете ли Вы в другую компанию или просто берете несколько лет на то, чтобы решить, каким будет Ваш следующий шаг.

Выплата в случае досрочного выхода на пенсию

Как видите, ведение собственного дела дает лучший вариант досрочного выхода на пенсию, чем традиционная работа. Проблема досрочного выхода на пенсию заключается в том, что у Вас нет связанных с работой активов, которые можно было бы продать, чтобы помочь Вам выйти на пенсию.

У вас есть пенсионные отчисления, которые у Вас могут быть, но если Вы работаете не по найму, у Вас есть пенсионные сбережения и доходы от продажи Вашего бизнеса.

Можете ли вы понять, почему ведение собственного бизнеса дает столько преимуществ по сравнению с работой на кого-то еще? Самостоятельная работа обычно намного лучше для вашего богатства, чем традиционная работа.