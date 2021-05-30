Отследить посылку из Китая : теперь легко и просто

Все больше людей делают покупки в китайских магазинах через интернет. Поэтому все более актуален вопрос: как отследить посылку? Как узнать когда она будет доставлена? Отследить посылку из Китая более подробно здесь.

Сейчас для отслеживания посылок CashBacki Top используется уникальный трек номер. Это идентификатор, при помощи которого можно отслеживать где находится почтовое отправление.

Не все понимают чем отличается трек отслеживания от номера посылки. Когда оформляется заказ, каждой посылке магазином присваивается индивидуальный номер. Это необходимо для того, чтобы магазин отличать одну посылку от другой.

Трек отслеживания присваивается не магазином, а почтовой или курьерской службой. Трек помогает службам доставки отличать один заказ от другого, а получателю отслеживать где он находится. По номеру заказа отследить посылку можно только в крайне редких случаях.

Трек отслеживания указывается почтовой службой в чеке после того как посылка отправлена. Если покупатель приобрел товар в интернет магазине, то трек номер отразится в его личном кабинете на странице, где совершался заказ. Если трек не появился ни в личном кабинете, ни на почте, то нужно запросить его у продавца самостоятельно. Если товар не будет доставлен, то трек номер будет служить главным доказательством, при помощи которого можно вернуть свои деньги.

Не получится узнать где находится заказ сразу же после получения трека. Сначала посылка регистрируется в транспортной компании. Потом она упаковывается и отправляется в сортировочный пункт. Подготовка заказа обычно занимает в среднем 2-7 дней. Когда посылка приходит в сортировочный пункт, сканируется ее штрих код, а потом у нее появляется статус отслеживания.

Для отслеживания посылки можно использовать специальные сервисы. Необходимо просто ввести трек отслеживания и дождаться результатов проверки. Обычно это несколько секунд.

В некоторых случаях отслеживание может прекратиться. Это бывает если продавец зарезервировал, но не отправил товар, при отправлении возможно только частичное отслеживание или посылка потерялась.