Лечебные программы в санатории Архипо-Осиповка

Санаторий Архипо-Осиповка располагается в долине двух горных рек Тешебс и Вулан, на побережье Черного моря. Здесь преобладает сухой субтропический климат средиземноморского типа. санаторий на Черном море готов порадовать на протяжении всего года относительно благоприятной и теплой погодой своих гостей. Путевку сюда можно приобрести как самостоятельно, так и получить ее по назначению своего врача лечащего.

В санатории занимаются лечением заболеваний, связанных с ЛОР-органами и органами дыхательной системы, в том числе лечение бронхиальной астмы. Также сюда едут за лечением сердечно-сосудистой, костно-мышечной, нервной системы.

Санаторий Краснодарский край способен помочь своим пациентам укрепить свое здоровье и решить довольно непростые и серьезные проблемы, связанные с дыхательной системой. Все чаще серьезный негатив на органы дыхания человека оказывает работа на предприятиях промышленных, плохая ситуация экологическая, суровый довольно климат регионов северных. По этой причине заболевания ЛОР-органов и дыхательной системы не считаются больше редкостью. Чаще всего люди страдают от таких заболеваний, как фарингит, ринит, тонзиллит, отит, гайморит, астма и иные.

Лечение бронхиальной астмы в санатории Архипо-Осиповка прежде всего направлено на быстрое рассасывание очага воспалительного, улучшение общей функции дыхания внешнего, крово- и лимфообращения системы бронхолегочной, а также восстановления статуса иммунного, который был нарушен. Кроме того, данная программа лечения применяется и при бронхите хроническом, пневмонии перенесенной. Во время лечения используются такие методы, как:

— Водолечение. Сюда входят душ Шарко, душ-массаж подводный, ванны аэромассажные.

— Физиотерапия аппаратная. Здесь применяются ультразвук, электрофорез лекарственный, биоптрон, галотерапия, ингаляции с гормонами и бронхолитиками.

— Теплолечение. Сюда можно отнести такие процедуры, как озокеритолечение и грязелечение.

— Особая гимнастика дыхательная.

— Массаж.

Все необходимые процедуры назначает ЛОР-врач санатория, который помимо этого определяется соответствующую стратегию дальнейшего лечения исходя из состояния клинического человека и диагноза его.