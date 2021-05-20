Как распознать нарциссическую личность?

Нарциссизм является психической особенностью, при которой человек считается себя лучше других, что обычно не соответствует заявленному.Как правило, такие черты присутствуют практически в каждом человеке, но обычно у здоровой личности они проявляются по-другому. К примеру, такие люди выливают их в желании нравиться окружающим.

В обществе принято считать, что нарциссическая личность любит себя, однако это не так. Правильно будет сказать, что такие особи восхищаются своей проекцией, позволяющей скрыть все изъяны в своей самооценке. Нарциссизм позволяет обеспечить защиту от неуверенности в себе. Человек, имеющий указанное психическое расстройство, отрицательно относится к негативным замечаниям и на отрез отказывается воспринимать их на свой счет.

Для распознания нарциссической личности, необходимо ознакомиться с несколькими признаками, в число которых входит:

1. Наличие постоянных фантазий о власти, любви или деньгах. Если говорить об отношениях, то когда нарцисс вступает в них, то ожидает от партнера воплощений собственных фантазий. Обычно такие отношения недолго длятся, так как вторая половинка не готова выдерживать такое давление. Нарциссическая особа прекрасно проявляет себя в работе. К слову, если он не достиг огромных результатов, то останется уверенным в том, что успех ждет его в дальнейшем. Мотивация и вера в собственный успех всегда присутствует в нем.

2. Требует внимания, восхищения и признания на регулярной основе. Это может проявляется даже в самых бытовых мелочах, таких как вынос мусора или приготовленный завтрак.

3. Использует других людей для своей выгоды. Нарцисс не привык искренне благодарить за оказанную помощь, но делает это лишь из этичных соображений.

4. Практические полное отсутствие эмпатии. Они не умеют сочувствовать и ставить себя на место другого человека. Из-за этого особи, которые страдают данным психическим расстройством, не задумываются на тем, что чувствует человек, которому первые причиняют боль.

5. Высокомерное отношение. Такой человек считает, что он лучше другие, а недостатки окружающих являются лишь повод для самоутверждения.