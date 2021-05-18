3 крымские научные сенсации, которые навсегда изменили мир

Мало кто знает, что Крым славится не только живописной природой и огромным потенциалом для развития туристической отрасли. Именно здесь, на полуострове, были совершены научные открытия, которые повлияли на весь мир. В Крыму трудились величайшие ученые: Николай Пирогов, Дмитрий Ивановский, Михаил Чумаков. Давайте выясним, какие открытия они совершили, и почему значимость этих работ сложно переоценить?

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Открытие вирусов

Дмитрий Ивановский признан основоположником вирусологии. Но в 19 веке о нем мало кто знал — это был рядовой лаборант из Санкт-Петербурга, который работал в Никитском ботаническом саду (Ялта). Именно здесь в 1892 году Ивановский открыл вирусы. Он изучал табак, пораженный мозаичной болезнью, и выявил, что первопричина болезни — мельчайшие агенты, не похожие на бактерии. Микроорганизмы существенно отличались от бактерий, и были намного меньше по размеру, а потому их вынесли в отдельную группу — вирусы. Исследование Ивановского стало фундаментом новой отрасли науки. К сожалению, долгое время открытию не придавали особого значения: первый институт вирусологии появился в Советском Союзе в 1947 году.

Лихорадка «Крым»

В 50-х годах прошлого века вирусолог Михаил Чумаков зарегистрировал вспышку лихорадки, вызванной укусами зараженных клещей. Заболевание распространялось в Крыму, потому ученый и назвал лихорадку крымской. Через 12 лет аналогичную болезнь обнаружили в Конго. С тех самых пор в медицинской литературе фигурирует наименование «Крым-Конго геморрагическая лихорадка». Несмотря на то, что первые упоминания связаны с Крымом, чаще всего используется термин «лихорадка Конго».

Гипсовая повязка

Светило русской медицины Николай Пирогов был главным полевым хирургом Севастополя во время Крымской войны. Он спас жизни тысяч бойцов, но был крайне обеспокоен тем, что многие из них оставались инвалидами после переломов. Причина была в том, что имеющиеся материалы для фиксации костей были либо слишком мягкими и не поддерживали форму, либо излишне твердыми. В результате кости не могли догло оставаться в правильном положении.

Однажды Пирогов побывал в мастерской скульптора, и увидел, как тот ваяет изделия из гипса. Врач понял: это именно тот материал, который ему нужен. Он сразу опробовал его для фиксации кости после перелома, и убедился в том, что был прав. Это была первая гипсовая повязка, и спустя более 160 лет метод по-прежнему остается неизменным.