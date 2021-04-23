Деньги в долг в Шымкенте

Занимать деньги у знакомых — это прошлый век. Гораздо удобнее воспользоваться онлайн-займом. К тому же команда MoneyHelp разработала удобный сайт, который позволяет оформить заем в течение 15 минут.

Оформить микрокредит в MoneyHelp гораздо проще, чем в обычных банках. Для этого не нужно собирать целый перечень документов, неоднократно приезжать в банк, заполнять кучу бланков и даже находить поручителей. Вам даже не нужно указывать для каких целей вы берете ссуду.

Забудьте об этих головных болях! Больше такого не будет. Ведь MoneyHelp предоставляют ссуду онлайн.

Для того, чтобы подать заявку не нужно дожидаться рабочих часов. Сделать это вы можете прямо сейчас, зайдя на сайт moneyhelp.kz.

Для большего удобства разработчики создали мобильное приложение “MoneyHelp“. В нем также можно подать заявку и получить деньги в кратчайшие сроки. Все что вам нужно — это доступ к интернету. Это очень удобно, когда вы живете в таком крупном городе, как Шымкент, где ритм жизни не позволяет долгих раздумий. Но даже находясь в отдаленном уголке Казахстана, вам доступен онлайн займ от MoneyHelp.

Для того, чтобы стать заемщиком MoneyHelp, вы должны соответствовать следующим требованиям:

● быть резидентом Республики Казахстан;

● быть в возрасте от 21 до 68 лет;

● быть официально трудоустроенным;

● иметь пенсионные отчисления.

Перед тем, как подать заявку вам необходимо зарегистрироваться на сайте. Указывайте верные данные, так как от этого напрямую зависит — одобрят вам займ или нет. Также повторное заполнение данных занимает ваше время. Отнеситесь к этому с пониманием.

После того, как ваш личный кабинет будет создан, вам станет доступна кнопка “оформить заявку”. Здесь вы должны выбрать сумму и срок погашения.

Сумма займа составляет от 15000 до 130000 тенге.

Сроки займа можно выбрать от 15 до 30 дней.

На экране сразу появится сумма, которую вы должны оплатить в выбранный вами срок. Никаких скрытых комиссий и дополнительных платежей.

После этого, ваша заявка отправляется на рассмотрение. Обычно это занимает всего 15 минут. Затем вам придет уведомление о результате. При положительном ответе сразу будут отправлены денежные средства на вашу банковскую карту или счет.

Кстати, вернуть заем также просто, как и получить его. Достаточно выбрать удобный для вас способ:

● наличными в терминалах Qiwi;

● банковской картой;

● банковским переводом;

● электронным кошельком Qiwi.

Если у вас остались вопросы, то можете обратиться в call-центр MoneyHelp по номеру: +7 700 645 33 55.

Источник https://moneyhelp.kz/city/shymkent.html