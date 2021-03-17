Джойстик для PS4- основные рекомендации по выбору

Консоль PlayStation 4 дает каждому пользователю возможность испытать приключения за пределами этого мира — начиная от борьбы с ордами зомби в Days Gone, прохождения захватывающих футбольных матчей в FIFA 19 и заканчивая весельем в мире кубиков LEGO. Также стоит отметить, что приобрести джойстик для PS4 можно здесь https://igroteka.club/playstation/ps4/dualshock4, перейдя по ссылке.

Консоль, конечно же, является основой веселья, но вы должны подумать о дополнительных практичных аксессуарах для PS4, которые сделают времяпрепровождение с PlayStation 4 более приятным!

Геймпад, важнейшие аксессуары для PS4

Геймпад DualShock 4 является визитной карточкой PS4 и всех консолей Sony. Однако это не единственный контроллер, с которым можно отлично провести время. Кроме того, существует множество других — как универсальных, так и посвященных конкретным играм:

— Nacon Revolution Pro — полностью настраиваемый и точный контроллер с двумя джойстиками с амплитудой 46 градусов, съемным 3-метровым плетеным кабелем USB-C, двойными аналоговыми триггерами, двойными плечевыми кнопками, 4- или 8-позиционными массивами, квадратными кнопками, PS / SHARE Кнопки / OPTION, четыре кнопки быстрого доступа — можно делать ручные настройки на лету. Контроллер Nacon также имеет светодиодный индикатор состояния плеера и сенсорную панель. Встречайте консоль Sony последнего поколения — PlayStation 5 .

— HORI Ace Combat 7 Hotas Flightstick — контроллер, предназначенный для авиационных симуляторов, состоящий из точного джойстика и дроссельной заслонки. Регулируемые настройки чувствительности и расширенные параметры позволяют адаптировать контроллер к игре. Он имеет полнофункциональную сенсорную панель и виброотклик для дополнительного реализма, а также интегрированную сенсорную панель и разъем для наушников.

Во-вторых — руль

Обязательно для каждого энтузиаста гонок — правильно подобранный игровой руль позволит почувствовать себя настоящим. Стоит отметить, что многие уважаемые производители автомобилей выдают лицензии, а некоторые модели рулевых колес являются реальным отражением реальных, которые устанавливаются на раллийных, гоночных автомобилях или автомобилях Формулы 1.