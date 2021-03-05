Принцип работы зеркала букмекерской конторы Париматч

Париматч уже давным-давно работает на просторах Интернета, эта букмекерская контора очень популярна среди русскоязычного населения, поэтому они не готовы мириться с тем, что их сайт постоянно блокируют. Обход блокировок возможен благодаря рабочему зеркалу. Зеркало – это альтернатива официальному сайту, данная копия сайта имеет тот же функционал, что и оригинал. Но так как оригинал является нелегальным из-за особого законодательства, игрокам приходится выкручиваться и делать ставки с использованием зеркала. Узнать можно про зеркало букмекерской конторы Париматч подробно перейдя по ссылке https://p1p2.ru/zerkalo-parimatch/.

Не нужно заново проходить регистрацию, на зеркале вводится тот же логин и пароль, которые вводились на официальном сайте конторы. Разница между оригинальным ресурсом и зеркалом заключается в доменной зоне. На некоторое время это помогает и игроки легко обходят блокировку, наслаждаясь играми.

Как только зеркало перестаёт работать, тут же появляется аналогичное и все игроки информируются о нём, чтобы игра не прекращалась и люди могли делать ставки, выигрывать и выводит свои заработанные средства любым доступным способом.

Хакеры часто совершают атаки на подобные сайты, чтобы поживиться или просто из-за своей вредности, чтобы положить сайт, поэтому зеркала появляются не только из-за строгого законодательства, но и по причине таких вот неприятных атак.

У зеркала есть некоторые преимущества:

— можно спокойно пользоваться кабинетом и не нужно ничего дополнительно скачивать и устанавливать;

— зеркало абсолютно бесплатное, никакой платы за пользование не нужно вносить;

— помогает делать ставки, не взирая на атаки и прочие ограничения;

— все функции такие же, как на официальном ресурсе, можно спокойно делать ставки, вносить средства на счёт и выводить заработанное.

Чтобы не пропустить тот момент, когда появится новая ссылка на зеркало, стоит подписаться в личном кабинете на рассылку, тогда администраторы сайта смогут вовремя проинформировать обо всех новостях букмекерской конторы и о новых её рабочих зеркалах.

Есть также другие методы обхода блокировки официального сайта, например, VPN, браузер ТОР и прочее, но наиболее надёжным является всё-таки сайт-зеркало.

Если вовремя не удалось подписаться на рассылку, то остаётся только писать в телеграмм или социальные сети, чтобы администраторы выслали рабочую ссылку на зеркало.

Все игроки защищены, если используют официальный ресурс Париматч или его зеркало. Но всегда есть риск попасть на фишинговую страницу, где могут поджидать мошенники, которые потом пользуются логином и паролем, введённым самим игроком на данном поддельном ресурсе. Стоит использовать ссылки только полученные через рассылку или через телеграмм-бот.

Любому игроку важно знать, что доступ к его кабинету всегда будет возможен, не важно приложение это, сайт-зеркало или что-то ещё, главное – это возможность играть, делать ставки, сохранять свои деньги на виртуальном счёте и выводить, когда это понадобится.