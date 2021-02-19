Запчасти и комплектующие для мобильных девайсов

Детали для телефонов избавили многих людей от необходимости покупать новый телефон. Посмотрим правде в глаза, время для вашего телефона зависнуть, что бы это ни было, всегда плохо.

Рекомендуем — когда вас тронула «трагедия» вышедшего из строя телефона, прежде чем полностью вычеркнуть ее — остыть. Также стоит отметить, что можно выбрать комплектующие для мобильных девайсов у нас на сайте art-gsm.ru, перейдя по ссылке.

Не всегда неисправность телефона так плоха, как кажется, а детали телефона такие дорогие, как вы думаете. Иногда достаточно заменить небольшую деталь в телефоне, чтобы все вернулось в норму. Более того, дешевые запчасти для телефонов всегда под рукой.

Детали для телефонов, доступные в интернет-магазине ART-GSM, дигитайзеры и дисплеи для телефонов, стекло, закаленное стекло, аккумуляторы для телефонов, ЖК-ленты, монтажные ленты, разъемы, чехлы для телефонов, держатели SIM-карт, динамики и микрофоны для телефонов и другие детали и аксессуары, необходимые для правильной работы телефона. Предложение телефонных комплектующих предназначено для более чем 20 различных производителей телефонов, в т.ч. Samsung, Apple, LG, Sony, HTC, Huawei, Nokia.

5 самых распространенных неисправностей, при которых требуются новые детали телефона

Знаете ли вы, что ремонт телефонов настолько распространен, что по нему составляются статистические данные и отчеты? Ниже приведен список отказов в порядке наиболее частых.

Треснувшее стекло, Неправильное отображение изображения, Сломанное касание — в телефонах следует учитывать в основном дигитайзеры, стекло и дисплеи.

Проблемы с зарядкой и аккумулятором. Возможно, вам понадобится новый аккумулятор телефона, розетка для зарядки или, возможно, достаточно нового зарядного устройства для телефона.

Повреждение материнской платы — этот тип неисправности возникает, например, после затопления телефона, требует внимания специалиста или обслуживания.

Нет звука — вы не слышите других, разве другие вас не слышат? Зуммеры, громкоговорители вызова, микрофоны — это самые важные части телефонов, отвечающие за звуки.

Проблема обнаружения SD-карты — это ситуация, которая может быть более сложной или может потребовать только замены держателя или гнезда SIM-карты.

Если ваш телефон пострадал от какой-либо из вышеперечисленных «трагедий» — не волнуйтесь, не только вы, мы с вами. У нас есть детали для телефонов, которые могут вдохнуть новую жизнь в ваш телефон — проверьте это.