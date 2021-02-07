Таргетированная реклама: стабильный рост заявок из социальных сетей

Таргетированная реклама — это форма интернет-рекламы, которая фокусируется на конкретных чертах характера, интересах и предпочтениях потребителя. Рекламодатели используют таргетинг, чтобы отслеживать активность своих клиентов в интернете.

Как это работает?

Вот один из самых распространенных методов. Предположим, вы заходите на Amazon, чтобы найти новый компакт-диск Пола Маккартни. Чтобы отслеживать ваш визит, Amazon создает на вашем компьютере файл под названием cookie. Позже, когда вы заходите на другой сайт, автоматические рекламные объявления «читают» этот файл cookie и генерируют рекламу для элементов, связанных с вашим посещением Amazon, таких как другие альбомы Пола Маккартни или футболка Beatles.

Главным преимуществом в целевой рекламе является то, что вы будете видеть рекламу для продуктов, которые вы на самом деле хотите купить. Однако эта система не идеальна. Даже если вы посетили страницу только один раз, вы можете увидеть рекламу для этого конкретного продукта в течение довольно долгого времени. Например, вам будут показывать рекламу одежды для беременных еще долго после того, как вы родили.

Что такое поведенческий таргетинг?

Поведенческий таргетинг— это маркетинговый метод, который использует информацию веб-пользователей для усиления рекламных кампаний. Этот метод включает в себя сбор данных из различных источников о поведении потенциального клиента в интернете и покупках. Эта информация помогает создавать объявления, соответствующие привычкам и интересам конкретного пользователя. Основная цель этого метода— донести рекламные сообщения до поведенческих целевых рынков, которые проявили к ним наибольший интерес. Этот процесс включает в себя компиляцию поисковых запросов в интернете, истории покупок, часто посещаемых веб-сайтов и другой информации для создания полного профиля пользователя, раскрывающего, чего хочет ваша аудитория, чего избегает и что покупает. Используя эти данные, компании могут создавать рекламные объявления, которые согласуются с индивидуальными предпочтениями и потребностями потребителя, не показывая рекламу, которую потребитель счел бы непривлекательной или неуместной.