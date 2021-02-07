Где приобрести криптовалюту Биткоин?

Примерно 90% из 21 миллиона биткойнов уже добыто, или около 10% ждут своей добычи. Однако в реальном выражении предложение BTC может ограничиться примерно … 14,5 миллионами монет. Нужно отметить, что как приобрести криптовалюту Биткоин узнать на сайте https://bitcoinvip.kz/, поэтому посетите этот сайт и узнайте все подробности.

Большим преимуществом Биткойна, по мнению его сторонников, является ограниченное предложение. Сеть была спроектирована таинственным Сатоши Накамото таким образом, что никогда не должно быть больше 21 миллиона BTC. Интересно, что подавляющее большинство биткойнов уже добыто, а добыча оставшихся 10% продлится до … 2140 года.

Биткойн — это децентрализованная сеть, размер которой математически ограничен. Предложение биткойнов постоянное и составляет 21 миллион BTC. Это главное преимущество биткойна перед бумажными валютами (фиатными деньгами), говорят его сторонники. Количество денег, напечатанных центральными банками, может быть неограниченным, а количество биткойнов по самой своей природе ограничено.

В настоящее время требуется 10 минут для создания 1 блока в сети биткойнов, за который вознаграждается 6250 BTC. Ежедневно добывается около 900 BTC. В апреле 2024 года произойдет еще одно сокращение вдвое, и приз упадет вдвое до 3,125 BTC.

На данный момент добыто около 18,6 миллиона BTC (88,57% от 21 миллиона BTC). Это означает, что мне осталось добыть около 2,4 миллиона BTC, и на это уйдет 119 лет. 2140 год является прогнозируемым годом добычи последнего BTC.

По подсчетам экспертов, около 90% биткойнов уже добыто. Большинство из них находится в обращении на рынке, но большая часть (около 4 миллионов) была потеряна или украдена (около 2 миллионов). Например, 744000 BTC были потеряны после того, как Mt. Gox (хотя недавно появилась информация, что их владельцы со временем получат монеты обратно). Это означает, что фактически на рынке торгуется около 14,5 миллионов BTC.

Некоторые эксперты отмечают, что предложение биткойнов за всю его историю будет намного ниже 21 миллиона. По расчетам Cane Island Alternative Advisors, ежедневно теряется около 1500 BTC, а это значит, что за всю историю сети будет торговаться только около 14 миллионов BTC.

Как это возможно? Многие люди просто забывают пароли своих учетных записей, потому что они установили их много лет назад. В последнее время было громко (ссылка внешняя) о немецком программисте из Сан-Франциско Стефане Томасе, который забыл пароль к своей криптографической учетной записи с 7002 BTC стоимостью около 258 миллионов долларов.