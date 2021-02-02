Martsoft — готовые сайты, интернет-магазины, мобильные приложения

Битрикс24 — самая полная корпоративная облачная платформа, которую вы найдете. Это уже единодушное мнение среди 5 миллионов активных пользователей по всему миру. Нужно отметить, что ознакомиться с предоставляемыми услугами на сайте https://martsoft.ru/.

Точно так же это не зависит от выбранного вами плана. Даже бесплатный план — с более чем 35 инструментами и бесчисленным количеством функций — подходит большинству компаний.

Зрелые «цифровые» компании требуют интеграции между своими сферами. Таким образом, если к системе будет подключена лишь небольшая часть сотрудников, это не решит проблем. Следовательно, обмен файлами и информацией будет по-прежнему рассредоточен, а передача эстафеты останется сложной.

Сразу после этого вы переходите от 12 до 24 сотрудников на платформу. В два раза больше пользователей смогут использовать инструменты Битрикс24, и вы сможете сгруппировать их по от организационной структуре или по рабочим группам в своей интрасети. Все в одной цифровой среде. Больше никаких расходов на другие платформы.

Приобретая платную подписку на Битрикс24, вы получаете до 50 ГБ облачного хранилища! Благодаря этому вы сможете размещать фото и видео в галереях, файлы, полезные в проектах, или важные документы в общих папках на Bitrix24.Drive.

В отличие от бесплатного тарифного плана, в котором есть базовая телефония для приема звонков и до 100 записей в месяц (полезно для вашей рекламы), кроме того, в Битрикс24 Плюс есть автоматический дозвонщик и неограниченное количество записей, одновременные звонки для всех сотрудников (полезно для менеджеров).

Если вы работаете с внутренними продажами или консультационными продажами, вы должны посвятить значительную часть своих усилий коммерческой операции, которая работает на полную мощность. Следовательно, должны быть доступны или даже выделены определенные инструменты, чтобы воронка продаж была плавной. В конце концов, ничто так не мешает росту команды, как плохо определенные процессы и ручная работа.

Стандартный план идеально подходит для компаний, которые хотят продавать еще больше, автоматизированным способом для получения дохода, снижения затрат и минимизации рисков. Стандартный предлагает 50 пользователей, в четыре раза больше соавторов, чем самая базовая версия. Вскоре ваша компания увидит преимущества мощной корпоративной социальной сети с опросами, рекламой и полями поиска. Вы также сможете использовать синхронизированные календари и события.