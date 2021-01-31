Пройти тест, любят ли тебя деньги

Ну вот, начался ещё один новый год. Желаний и соблазнов много, только вопрос — хватит ли денег на все? Разнообразные новогодние обеды все еще перевариваются. От денег, потраченных на подарки, прогулки и развлечения на каникулах с детьми, и проигрышей в игорных домах хочется плакать. И, наверняка, вы задаетесь вопросом: куда же делись мои деньги? Как лучше всего мне распоряжаться деньгами, чтобы на все хватало? Есть выход, все просто. Привлечь деньги в свой кошелёк можно магическим способом. О денежных обрядах и заговорах на деньги можно узнать на сайте http://money-to-money.ru.

Если вы устали задавать себе один и тот же вопрос снова и снова, возможно, было бы неплохо начать анализировать, как вы управляете своими личными финансами, и начать год с нового мышления и более прагматичного подхода, который позволит вам расслабиться, настроиться. здоровое отношение к вашим расходам и прибытие в январе следующего года с более улыбчивым кошельком.

Проанализируйте свои финансы

Это кажется очевидным, но нас часто устраивает приблизительное представление о том, сколько мы тратим. Управлять деньгами не так-то просто!

Однако мы не можем реально сэкономить деньги, не зная предварительно, какие предметы действительно весят в наших карманах. Отслеживайте и записывайте свои ежедневные расходы в течение месяца, чтобы иметь наиболее надежную возможную оценку предстоящих выпусков. Полезно разделить расходы на фиксированные и переменные.

Фиксированные расходы

Мы имеем в виду расходы, которые мало меняются от месяца к месяцу.

Со временем их можно уменьшить за счет долгосрочного стратегического выбора, но для создания функционального бюджета на новый год эти расходы следует рассматривать как определенные. Управляя деньгами, вы должны знать наши расходы!

Некоторые фиксированные затраты:

аренда

страхование

рассрочка к оплате

Категория «личные сбережения» также должна быть фиксированной составляющей ваших расходов.

Ошибка, в которую мы часто попадаем, заключается в том, что мы «откладываем в сторону» то, что остается после вычета всех расходов из нашего дохода! Управлять деньгами не означает экономить то, что вы не тратите!

Если мы действительно хотим, чтобы этот год был другим, лучше отказаться от этого небольшого тактического приема.

Определите сумму, которую вы хотите ежемесячно направлять на личные сбережения.

домашние сбережения

Вскоре ваши сбережения начнут расти, и это даст вам мотивацию продолжать эту полезную привычку. Вдобавок вы создаете первую поддержку для неожиданных событий. Это управление капиталом!

Более того, все, что вы тратите, не принесет с собой того чувства вины, которое часто сопровождает нас, когда мы платим.

Переменные расходы

Мы имеем в виду те, над которыми мы можем лучше контролировать — например, развлечения, одежду и путешествия — и те, с которыми сталкиваемся ежедневно, например, еда вне дома, бензин и покупка продуктов.

Именно на них обычно появляется больше возможностей для маневра в управлении деньгами. Здесь вы сможете сократить самые незначительные расходы.

НЕКОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Управляя деньгами по-старому, тетради, на которой можно записывать свои доходы и расходы, более чем достаточно.

Электронная таблица Excel — хороший вариант для управления деньгами за меньшее количество урожая; в качестве альтернативы есть несколько программ, сайтов и приложений, которые позволяют вам отслеживать свои финансы и определять — в том числе с помощью графиков — элементы, которые имеют наибольшее влияние.

Создайте личный бюджет.

Теперь, когда у вас есть более четкое представление о ваших потоках доходов и расходов, вы можете приступить к составлению бюджета. Составление бюджета — это первый шаг к эффективному управлению деньгами.

Определите сумму, которую вы планируете тратить каждый месяц (на основе ваших постоянных и переменных расходов), разделите ее на категории (еда, транспортные расходы, развлечения, подарки … ничего слишком странного) и бросьте вызов самому себе, стараясь оставаться в рамках установленной вами целевой цифры.

Утерянный, но эффективный прием управления деньгами — это конверты с письмами.

После того, как вы определили сумму, которая будет выделена на каждый предмет, выведите то, что вы планируете потратить в течение месяца (или недели), и подготовьте столько писем, сколько категорий вы определили, указав предполагаемую сумму в каждой.

Когда вы сталкиваетесь с расходами, вы можете снимать средства только из заранее определенного конверта (если расходы не попадают в другую категорию), и когда конверт будет пуст, вы будете знать, что у вас закончились средства для этой конкретной цели.

Для многих наличные деньги помогают лучше понять, сколько они на самом деле тратят, а метод конвертов — это уловка, которая позволяет им реализовать свои финансовые цели и избежать перерасхода средств.