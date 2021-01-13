Зачем нужна таргетированная реклама и ее преимущества

Современный маркетинг и различные маркетинговые стратегии невозможны в настоящее время без рекламного продвижения. В качестве рекламной технологии многие рекламные компании используют сегодня технологию «таргетинга», позволяющая выбирать определенную аудиторию для демонстрации рекламных объявлений, которые могут эту аудиторию заинтересовать. Таргет, в этом смысле, способствует оптимизации расходов, одновременно добиваясь и высокой эффективности. Заказать таргетированную рекламу можно здесь…

Основные преимущества таргетированной рекламы

Таргетированная реклама, работающая на технологических основах таргетинга, позволяет повышать эффект от рекламных сообщений, и связано это с точностью ее доставки. Эффективность также выражается ростом конверсий, а затем и продаж рекламируемых товаров и услуг, а также способствует росту осведомленности о них пользователей. Смысл таргетированной рекламы в том, чтобы те или иные рекламные сообщения могли видеть те пользователи, которые могут быть заранее заинтересованы в таких товарах и услугах.

Основные достоинства таргетированной рекламы:

— привлекается целевая аудитория, и вероятность приобретения рекламируемых продуктов будет максимальной;

— проведение ретаргетинга, когда те или иные рекламные объявления для пользователей демонстрируются при взаимодействии с уже заинтересованным брендом;

— релевантные объявления и их создание, которое позволяет разделять аудиторию на определенные сегменты, помогающие рекламодателям персонализировать те или иные рекламные объявления для привлечения целевой аудитории пользователей.

Одним из самых, пожалуй, важных преимуществ таргетированной рекламы является тот факт, что она позволяет доносить полезную информацию до тех пользовательских сегментов, которые могут стать потенциальными клиентами либо подписчиками. Точность такого подхода снижает финансовые расходы на рекламные издержки, в итоге растет конверсия и прибыль. К специфике таргетированной рекламы можно отнести то, что она может подходить под самые разные цели, как для продаж, так и для целевого охвата.