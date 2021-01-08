Перенести изображения с компьютера на Android довольно просто. Используйте USB-кабель для подключения телефона или планшета Android. Когда появится диск вашего телефона или планшета Android, вы можете скопировать на него любимые фотографии. Звучит просто, правда? Однако у многих возникают проблемы и люди задаются вопросами как скинуть фото с телефона на компьютер без трудностей?

Когда вам нужно скопировать фотографии с компьютера на Android, почему бы вам не воспользоваться менеджером Android? Вот наша рекомендация для вас используйте лучшие Android-менеджеры, которые хорошо работают при передаче фотографий между Android и компьютером. Кроме того, они позволяют переносить контакты, смс, музыку, видео и приложения с Android на ваш компьютер. Данный способ передачи фото с телефона на компьютер является проверенным и незатруднительным.

Как передать компьютеру фото с помощью менеджера?

Шаг 1. Подключите Android к компьютеру.

Для начала установите и запустите менеджер на свой компьютер. Выберите «Диспетчер телефона» в главном окне и подключите телефон или планшет Android к компьютеру через USB-кабель.

Чаще всего такие программы хорошо работают в Windows 10/8/7/2003 / XP / Vista. Когда ваш Android обнаруживается, все содержимое вашего Android начинает отображаться в главном окне.

Примечание. Полностью поддерживаются несколько телефонов и планшетов Android, например Samsung, HTC, Google. Так что вы можете легко переносить изображения с компьютера на Samsung, HTC, Google, Huawei, Moto, включая новейший Samsung Galaxy S8. Также в список входят и другие марки.

Шаг 2. Перенесите фотографии с Android на компьютер

В главном окне нажмите «Фото» в верхнем меню. Появятся все альбомы на вашем Android. Выберите один альбом для отправки импортируемых на компьютер фотографий.

Затем щелкните треугольник под «Добавить» и выберите «Добавить файл» или «Добавить папку». Когда откроется окно браузера файлов, найдите нужные фотографии или фотоальбом, а затем импортируйте их на компьютер.

Данный способ можно использовать, помимо классического варианта передачи фото через просто USB. Так у вас не возникнет проблем.