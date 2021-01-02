Спортивное питание для новичков: с чего начать?

Практически все говорят о здоровом питании — по крайней мере, изредка. В Интернете можно найти множество диет, которые рекламируются как полезные и эффективные. Телевизионные программы дают советы и рецепты. Нужно отметить, что на сайте novosib.body-pit.ru можно подобрать спортивное питание.

В этом легко заблудиться из-за огромного количества противоречивой информации. На самом деле, здоровое питание — это просто. И не нужно отказываться от всех удовольствий.

Формирование здоровых привычек и умение их реализовывать — залог крепкого здоровья и красивой фигуры. Очень распространенная проблема развитых обществ — интерес к здоровому питанию только тогда, когда появляются проблемы со здоровьем или когда нужно сбросить лишний вес. К счастью, этот подход меняется год от года, и все чаще сбалансированное питание становится самоцелью.

Еда влияет на ваше физическое и психическое состояние. Выбор продуктов питания, их приготовление и, в значительной степени, способ и частота приема пищи оказывают значительное влияние на самочувствие и общее состояние организма. Люди, которые заботятся о своем питании:

· могут иметь больше энергии;

· более активны;

· могут иметь более сильные мышцы и кости;

· менее подвержены хроническим заболеваниям: артериальной гипертензии, диабету 2 типа, сердечно-сосудистым заболеваниям и остеопорозу;

· имеют более низкий риск развития определенных видов рака.

могут наслаждаться улучшенным психическим состоянием и хорошим настроением.

Невозможно переоценить роль здорового питания в профилактике заболеваний и улучшении общего состояния. Из-за некачественной диеты, стрессовой жизни, недосыпания и отсутствия физической активности у молодых и молодых людей развиваются хронические заболевания. Здоровая диета часто позволяет предотвратить их, а при их возникновении — облегчить течение, а иногда и вылечить.

Помните, что здоровое питание — это не только метод стройной фигуры, но, прежде всего, крепкого здоровья.

Прислушивайтесь к сигналам организма — издавна следует избегать переедания во время еды. Чтобы закончить есть, когда вы еще не чувствуете себя сытым. Ешьте медленно, давая время передать сигналы сытости от пищеварительной системы к вашему мозгу.

Это очень важно, поскольку никакой калькулятор калорий не может сказать вам, сколько энергии вам нужно, точнее, чем ваше тело. Более того, потребность в энергии не одинакова каждый день и зависит не только от физических, но и от умственных усилий.