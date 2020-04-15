Аренда банкетного зала в Симферополе

На первый взгляд, кажется, что найти банкетный зал в Симферополе https://shenbanket.ru/banketnyj-zal/ не так-то просто. Действительно, в городе немало ресторанов, которые занимаются обслуживанием торжественных мероприятий. Но все ли они соответствуют вашим требованиям? Давайте выяснять.

Размер помещения

Это один из первых критериев, по которому выбирают зал. Если зал вмещает 100 человек, а вы планируете пригласить на ваше торжество около 200 гостей, то это помещение рассматривать вы уже не будете. В таком случае в пользу маленького зала не сыграет ни интерьер, ни кухня, ни обслуживание. Сразу хотим вас предупредить, что вместительность и площадь зала – это разные вещи. Менеджеры, презентуя своё заведение, обычно акцент делают именно на вместительности. Но это вовсе не значит, что там будет достаточно места для танцев и развлекательной программы, особенно, если вы планируете масштабные шоу. Самое правильное решение – это собственными глазами оценить помещение. Заодно вы сможете посмотреть интерьер и выяснить, нужно ли ему дополнительное оформление. Поверьте, это немаловажный фактор для планирования бюджета праздника.

Меню: семь раз посмотри, один раз попробуй

Начать рекомендуем с малого. Придите в ресторан в качестве рядового гостя и закажите несколько блюд. Так вы сможете оценить вкусовые качества блюд и особенности их подачи, а также обслуживание. Если вы будете удовлетворены, тогда смело можно назначать встречу с менеджером для заказа банкетного зала и уточнения деталей. Кстати, о них мы сейчас и поговорим.

Уточняем детали

если вы хотите использовать свои декоративные элементы, то сразу спросите о возможности их монтирования в зале;

часы работы заведения и возможность их продления;

особенности формирования цены. Заранее поинтересуйтесь, фиксирована ли стоимость меню. Чтобы перед самим праздником не оказалось, что все блюда подорожали в связи с изменением стоимости поставки и банкет вам обойдётся далеко не в ту сумму, на которую вы рассчитывали;

подробно обсудите меню: примерное время подачи блюд, минимальная стоимость банкета на одного гостя, возможность покупать свой алкоголь и пр.;

ни одно торжество не проходит без праздничного торта. Поинтересуйтесь, изготавливает ли ресторан торты на заказ. Возможность заказа кондитерского изделия на месте – это большой плюс, поскольку вам не надо будет беспокоиться о доставке торта в ресторан;

уточните, предусматривает ли политика заведения ограничения на определённые программы.

Теперь вы знаете все тонкости организации банкета не хуже профессионального ресторатора. Осталось найти заведение, которое проведёт ваше торжество на высшем уровне. А пока вы думаете, мы с уверенностью рекомендуем ресторан SHEN https://shenbanket.ru/. С этим заведением шикарный праздник вам обеспечен.