Предрассудки на рынке недвижимости: как сэкономить на покупке квартиры

Просторная, с окнами на обе стороны, с балконом и где-нибудь на средних этажах – популярное требование покупателей недвижимости. Однако и угловые варианты находят своего хозяина. Есть ли отличие между квартирами в новостройке, и как сделать покупку недвижимости и сэкономить – узнаете из нашей статьи.

На всех не угодишь

Среди причин, по которым покупатели не рассматривают первый этаж, называют боязнь ограбления, затенённость, шум со двора, сырость и грызунов. Новоселы последних этажей опасаются протечки крыши и слишком сильных температурных перепадов в течение дня.

Желающие купить квартиру в Ленобласти ищут вариант с балконом. Наличие балкона объясняют тем, что требуется место для сушки белья, складирования хлама или прогулок на свежем воздухе, когда нет желания выходить из дома.

Сегодня застройщик учитывает пожелания будущих новоселов. Балкон «прилагается» к каждой квартире. Исключение составляют дома с нестандартной архитектурной концепцией. Но обычно такая недвижимость относится к элитному сегменту и дополнительно создаются гардеробные или гладильные комнаты.

Расходятся во мнении покупатели, которые обращают внимание на планировку. Длинный коридор с большим количеством дверей считают недостатком, за который приходится «переплачивать». Нефункциональные метры нельзя заставить мебелью, а это значит, они не участвуют в обстановке квартиры.

Молодые семьи наоборот не против коридора, где можно организовать дополнительные системы хранения или найти место для коляски и велосипеда.

Камнем преткновения может стать санузел. Одним нравится совмещенный, другие предпочитают раздельный, чтобы утром не стоять в очереди в туалет. Застройщики ищут компромисс и предлагают комнаты с легкой стеной, которую можно демонтировать, если потребуется. Стало модно в многокомнатных квартирах предлагать варианты с двумя санузлами.

Капризные клиенты также не желают рассматривать линейную планировку квартир, где окна выходят на одну сторону, а также торцевые комнаты.

Все неоднозначно

Проанализировав пожелания покупателей, эксперты рынка недвижимости оказались в замешательстве. Оказалось, что хуже продаются лишь варианты с кухней менее 8 кв. м и однокомнатные квартиры без балкона.

Варианты недвижимости, которые могут оказаться по мнению покупателей «на любителя», как правило, не отличаются по качеству от остальных квартир дома. Однако покупаются с существенной скидкой довольно быстро.

Дисконт на последние этажи характерен лишь для рынка вторичного жилья. А возможность купить квартиру на юго-западе СПб на последних этажах и вовсе приравнивается к выгодному вложению, потому что на верхних этажах упрощена процедура перепланировки и чище воздух.