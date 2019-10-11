Демирташ: особенный район Алании, инфраструктура, развитые жилые комплексы

Демирташ — один из дальних областей Алании. Хоть это прибавляет особый престиж городу, однако путешественников значительно меньше, чем в центре города. Демирташ очень близок к аэропорту «Газипаша», что делает район хорошим для тех, кто приехал отдыхать, так и для инвесторов. Вероятно, Демирташ еще не может представить своим посетителям такую сформированную инфраструктуру, по сравнению с прочими регионами Алании, однако у города имеется несколько положительных сторон для тех, кто любит тихий темп жизни. При приобретении недвижимости в этом районе гарантируется:

тишина;

уединение;

вид на роскошные горные пейзажи;

самые чистые пляжи;

экологичная атмосфера.

Элитное и экономически выгодное жилье

Демирташ — это регион, который характеризуется уникальной атмосферой, прекрасными пляжами, спокойствием. Пляжи славятся морскими черепахами. Из всех таунхаусов открывается уникальный вид на море. Расстояние до центра города Аланья составляет 18 км, до международного аэропорта Газипаша — 15 км, а до торговых центров — 4 км. Пляжи чистые, песчаные и имеют легкий водозабор. Есть также дикие пляжи, которые были выбраны морскими черепахами. Они приползают туда один раз в год в период размножения, чтобы откладывать яйца. В Демирташ есть множество вилл и таунхаусов, многие из которых расположены на побережье. Вместе с прекрасной жилплощадью открывается красочный вид на море, отсутствие шумных туристических потоков и великолепные горы Торос — это то, что привлекает покупателей. Территория активно развивается и застраивается как жилыми домами, так и инфраструктурными объектами.

Ухоженная вилла с индивидуальным декором предлагает возможность создать зону отдыха среди фруктовых деревьев и пальм рядом с собственным бассейном.

Каждый может иметь собственный дом на побережье Средиземного моря, вдали от городской суеты и жить в гармонии с природой в великолепном районе Демирташ. Это место идеально подходит для тех, кто устал от шумного мегаполиса, хочет уехать на отдых, наслаждаясь роскошными горными пейзажами и самым чистым морем. В Демирташ недвижимость считается престижной, поэтому ежегодно в этом районе строятся современные жилые комплексы, виллы, таунхаусы по европейским меркам.

Покупка имущества в Турции — инвестирование в перспективное и беззаботное будущее. Это место для тех, кто любит спокойствие, тишину и чистоту — мечта для ценителей размеренного ритма жизни.