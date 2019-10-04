Условия аренды машины

Полезной информации, которая попадается в нужный момент времени, никогда не бывает много. Если перед Вами встал вопрос необходимости автотранспортного средства для поездки – Вы нашли нужный материал. Чтобы аренда машин в Краснодаре стала для Вас лёгкой и потребовала меньше финансовых вложений, чем Вы планировали – рекомендуем прочесть данную статью до конца. Здесь мы расскажем об особенностях и условиях аренды авто, на которые стоит обратить внимание.

Как выбрать правильный автомобиль?

Для удобства, составим наш ответ в форме пошаговой инструкции:

1. Примите решение какой «класс» автомобиля Вам нужен;

2. Заранее подумайте, о будущей модели или марке арендованной машины;

3. При выборе арендодателя учтите следующее:

· расстояние до точки, откуда Вы будете забирать и куда возвращать автомобиль;

· количество единиц транспорта в автопарке организации;

· преимущественные года выпуска машин;

· виды оказываемых услуг, помимо обычной аренды;

· наличие постоплатной системы расчётов;

· возможность работы с разными формами оплаты;

· возможность работы с различными статусами арендатора (физ.лицо/юр.лицо);

· дополнительные услуги;

· существующие ограничения.

4. Выберите арендатора, и проведите предварительною проверку его состоятельности:

· изучите отзывы в интернете (при возможности);

· посетите сайт, и ознакомьтесь с функционалом;

· на сайте зайдите во вкладку «контакты» и свяжитесь с менеджерами.

5. Если Вас устраивает всё вышеперечисленное – смело арендуйте автомобиль.

Выводы.

Фактическая эксплуатация арендованного авто должно принести Вам только положительные эмоции. Добросовестное отношение к предварительному анализу предложений по аренде, даст Вам преимущество перед теми, кто выбирает «не глядя». Подготовившись заранее, Вы избавите себя от неожиданностей в случае возникновения непредвиденных обстоятельств и «подводных камней» контрактов недобросовестных сервисов по аренде. Ваш комфорт, безопасность и эффективность аренды – зависят исключительно от Вас. Будьте предусмотрительны, а всё остальное приложится.

Надеемся, мы смогли помочь. Отличной Вам аренды!