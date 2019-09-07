Услуги мерчандайзинга

Главная цель мерчандайзинга – это повышение продаж. Также данный инструмент маркетинга устремлен на:

1. притягивание новоиспеченных покупателей и увеличение лояльности стабильных клиентов;

2. знакомство покупателей с продукцией, акциями и скидками;

3. увеличение качества сервиса, и, как результат, удовлетворенности покупателя;

4. облегчение покупки продукции и ориентации в магазине.

Для того, чтобы ознакомиться поближе с услугами мерчандайзинга можно на сайте Plan-o-gram.

Для осуществления данных целей, агентства мерчандайзинга торговых точек обязаны решить набор задач, которые разделяют на 4 группы.

1. Продукция – здесь все, что относится к ассортименту, решения о вариантах выкладки товара, следование сроков годности и гарантии.

2. Стоимости – установление стоимостной политики, акций, скидок, программ лояльности.

3. Точка – это задачи по улучшению работы торговой точки после аудита, планировки, организация собственной атмосферы – принимаясь от цветов, кончая мелодическим аккомпанементом. Сюда также причисляют знаки и указатели для ориентации и удобства клиента.

4. Продвижение – это справедливое употребление рекламного товара, отслеживание современной информации, поддержка рекламных стендов и вывесок в соответствующем состоянии.

Решение этих задач спрашивает познания и навыков, которые не всегда есть у штатного персонала и хозяев торговых точек. Старания сделать все самостоятельно и сберечь на цене услуг мерчандайзинга часто не повергают к успеху – торговли остаются на прежнем уровне или вовсе выпадают.

Дабы мерчандайзинг приступил действовать и давать прибыль, необходимо держаться правил.

1. Золотой треугольник. Треугольник – это древний вариант, когда его вершинам отвечают вход, наиболее ходовая продукция и касса. Эти три компонента локализуются в далеких углах, поэтому, забежав в магазин, покупатель овладеет путь по полному торговому залу.

2. Уровень глаз. Ходовая и маржинальная продукция располагается на уровне головы человека, и он бессознательно направляет на них внимание. Этот ход также можно применить, если необходимо распродать остатки.

3. Выделение. Для того чтобы взор посетителя «задел» на товар, мерчандайзеры сосредоточивают внимание различными способами: концентрация большого числа в одном месте, выделение светом или краской, местоположение в отдельном месте и иные способы.

4. Деление. Вряд ли покупатели будут разыскивать нижнее белье рядом со сковородками или в детском отделе. Вся продукция должна быть поделена по удобопонятным знакам. Причем если ассортимент низкий, деление производят в самой группе – по стоимости, материалу или другому знаку.

5. Проблема в стоимости. Ценники всегда обязаны быть современными, свободно разбираться и точно отвечать группе товаров. Примерно 15% отказов от закупки происходит по основанию неясной стоимости.