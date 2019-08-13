Как заработать на криптовалюте

Постепенно лидеры финансового мира начинают теплее относиться к электронным средствам оплаты. Криптовалюты растут и множатся, а их рост сопровождает появление дополнительных возможностей заработать. Деньги – вот, что примирило и уравняло участников рынка, а биржа Бинанс дала им возможность сравнить свой потенциал, знания и размер кошелька. В данной статье мы опишем некоторые детали этих процессов.

Мысль – первое, на что нужно обратить внимание.

Как бы не старался обычный клиент биржи, даже если у него весомые накопления – это значит очень мало. В труде по заработку на криптовалюте основную роль играет психология. Перечислим аспекты, которые не позволяют новичку вырваться из замкнутого круга:

· Страх. Рано или поздно специалист расслабляется и начинает терять деньги. Если он профессионал – то понимает что нужно мобилизоваться и «перетерпеть» ситуацию. В противном случае возникает компульсивный страх потери, он разрушает всё до основания и оставляет ни с чем;

· Жадность. Как только Вы начинаете зарабатывать в разы больше чем общая сумма денежных средств на Вашем торговом счёте – Вы в капкане жадности. Охладить пыл, и снизить активность будет единственно правильным решением. Это могут не многие, большинство поддаются эмоциям;

· Надежда. Самое хитрое состояние, от которого нужно избавляться во что бы то ни стало. Ваш разум должен быть холодным и безжалостным к самому себе, только так возможности биржи Бинанс будут использованы в полной мере. То как Вы мыслите, определяет то сколько Вы заработаете.

Доход придёт, главное следовать алгоритму.

Спекулянты всегда работают по алгоритму. Это даёт им конкурентное преимущество, которое позволяет выдержать периоды падений и чрезмерного роста счёта. Опишем пошаговый алгоритм торговли:

1. В начале дня повторить зафиксированные на бумажном носителе правила торговли;

2. Проверить инструменты для работы: компьютер, интернет, смартфон, электричество и т.д.;

3. Зайти на биржу, проанализировать ситуацию и рассортировать возможности на 3 категории:

· идеальные для торговли;

· потенциально прибыльные;

· третий сорт.

4. Определить стратегию риска на текущий день и начать торговать;

5. При достижении максимального дневного уровня прибыли или просадки – остановить торговлю.

Надеемся, мы смогли Вам помочь.