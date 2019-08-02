Что такое траст

Обычно человеку сложно принять однозначное решение относительно выгоды открытия траста. Подобные ситуации должны возникать реже. А собственники капитала просто не имеют права упускать дополнительные возможности, которые даёт доверительное управление. Чтобы заполнить этот пробел в знаниях – мы подготовили данный материал. Тем, у кого мало времени и нужен совет экспертного уровня, рекомендуем сразу посетить сайт и ознакомиться с темой на специализированном ресурсе. А для тех, кому достаточно небольшой вводной информации, мы продолжим.

Траст на раз.

По общему правилу, траст – это собственность, переданная в управление, оформленная определённым образом, который позволяет:

1. Исключить возможность влияния намерений, действий или последствий действий, возникших после открытия траста со стороны собственника, на капитал заключённый в траст;

2. Обезопасить денежные средства и прочие активы от притязаний и посягательств, как недобросовестных требователей, так и требователей со спорными намерениями;

3. Обеспечить назначенных выгодоприобретателей правами на результаты (доход) получаемые в том числе в виде процентов с собственности находящейся в трасте.

Когда то было – теперь нет.

К сожалению, на территории России трасты не работают. Это и плохо и хорошо. С одной стороны – Вы можете шире взглянуть на линейку продуктов и взять на вооружение инструменты других стран. С другой – есть определённая «сакральность» подобной операции, придающая ей вес и значимость в глазах владельцев серьёзных денег. Опишем преимущество траста на примере оффшорной зоны Гонкога:

1. Расходы на содержание возможно привести к нулевой отметке;

2. Многолетняя практика использования, позволяет надеяться на высокий уровень качества обслуживания;

3. Вы избавлены от ряда привычных, но трудоёмких обязательств, таких как:

· ежегодная отчётность;

· строгая бумажная бюрократия;

· необходимость личного присутствия

и т.д.

4. Активы сохраняются в том виде, в котором они существуют, т.е. не нужно переводить их в денежные единицы и нести связанные с этим потери;

5. Теневая сторона бизнеса на уровне статистической погрешности.