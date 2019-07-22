Теплостойкий провод ПВКВ ТУ 16.К.80-09-90

Провода предназначены для выводных концов обмоток температурного класса «Н» (+180°С) электрических машин и аппаратов на переменное напряжение до 660 В частой до 400 Гц, при отсутствии воздействия агрессивных сред и масел.

Элементы конструкции:

Токопроводящая жила — медная повышенной гибкости не ниже 4 класса;

Изоляция — двухслойная из кремнийорганической резины

Область применения:

Провода ПВКВ предназначены для эксплуатации во всех макроклиматических районах на суше, кроме района с очень холодным климатом. Провода выдерживают не менее 20 циклов изгибов вокруг цилиндра, равному двукратному диаметру провода. провода устойчивы к воздействию пониженного атмосферного давления до 1,3х102 Па (1 мм рт.ст.) и повышенного атмосферного давления до 29,4х104 Па (3 кгс/кв.см). Провода стойки к воздействию вибрации и механических ударов. Провода стойки к воздействию плесневых грибов. Провода стойки к воздействию лаков и пропиточных составов.

ПВКВ — провод силовой гибкий для выводных концов электрических машин и аппаратов на номинальное напряжение 380В, 660В и частотой соответственно до 400 и 60 Гц с одно-двухслойной изоляцией из кремнийорганической резины.

Исполняется так же с желто-зеленой и другой отличительной расцветкой.

Работает без воздействия агрессивных сред и масел.

Провода предназначены для выводных концов обмоток температурного класса «Н» (+180°С) электрических машин и аппаратов на переменное напряжение до 660 В частой до 400 Гц, при отсутствии воздействия агрессивных сред и масел.

Элементы конструкции:

Токопроводящая жила — медная повышенной гибкости не ниже 4 класса;

Изоляция — двухслойная из кремнийорганической резины

Область применения:

Провода ПВКВ предназначены для эксплуатации во всех макроклиматических районах на суше, кроме района с очень холодным климатом. Провода выдерживают не менее 20 циклов изгибов вокруг цилиндра, равному двукратному диаметру провода. провода устойчивы к воздействию пониженного атмосферного давления до 1,3х102 Па (1 мм рт.ст.) и повышенного атмосферного давления до 29,4х104 Па (3 кгс/кв.см). Провода стойки к воздействию вибрации и механических ударов. Провода стойки к воздействию плесневых грибов. Провода стойки к воздействию лаков и пропиточных составов.

ПВКВ — провод силовой гибкий для выводных концов электрических машин и аппаратов на номинальное напряжение 380В, 660В и частотой соответственно до 400 и 60 Гц с одно-двухслойной изоляцией из кремнийорганической резины.

Исполняется так же с желто-зеленой и другой отличительной расцветкой.

Работает без воздействия агрессивных сред и масел.

Рабочая температура от -60 до +180 С.

Сечение токопроводящей жилы от 0,5 до 185 кв. мм

Провод ПВКВ устойчив к воздействию синусоидальной вибрации с диапазоном частот от 1 до 5000 Гц с амплитудой ускорения до 400 м.с -2 , степень жёсткости XIY.

Провод ПВКВ устойчив к воздействию акустических шумов с диапазоном частот от 50 до 10000 Гц при уровне звукового давления 160 дБ, степень жёсткости IY

Провод ПВКВ устойчив к воздействию механических ударов многократного действия с пиковым ударным ускорением 15000 м.с -2 (150g) при длительностидействия ударного ускорения 1-5 мс, степень жёсткости IY

Провод ПВКВ усточив к воздействию пониженного и повышенного атмосферного давления

Провод ПВКВ устойчив к воздействию относительной влажности воздуха 100% при температуре 35 оС

Провод ПВКВ устойчив к воздействию лаков и пропиточных составов.

Срок службы провода ПВКВ не менее 8 лет с момента изготовления (при соблюдении потребителем правил транпортирования, хранения, монтажа, и эксплуатации)

Сечение Жилы, мм² Номинальная толщина изоляции, мм, проводов марок ПВКВ, ПВКФ РКГМ, РКГМПТ ПВФС На номинальные напряжения, кВ 380 660 660 660 1140 1 слой 2 слой 1 слой 2 слой 0,75 0,6 0,2 1,0 0,2 0,8 1,2 1,4 1,00 0,6 0,2 1,0 0,2 0,8 1,2 1,4 1,50 0,6 0,2 1,0 0,2 0,8 1,2 1,4 2,50 0,8 0,2 1,0 0,2 0,9 1,2 1,4 4,00 0,8 0,2 1,0 0,2 1,0 1,2 1,4 6,00 0,8 0,2 1,0 0,2 1,0 1,2 1,4 10,0 1,0 0,3 1,2 0,3 1,2 1,4 1,6 16,0 1,0 0,3 1,2 0,3 1,2 1,4 1,6 25,0 1,2 0,3 1,4 0,3 1,4 1,6 1,8 35,0 1,2 0,3 1,4 0,3 1,4 1,6 1,8 50,0 1,4 0,3 1,6 0,3 1,6 1,8 2,0 70,0 1,4 0,3 1,6 0,3 1,6 1,8 2,0 95,0 1,6 0,3 1,8 0,3 1,8 2,0 2,2 120,0 — — 1,8 0,4 1,8 2,0 2,4

Сечение Жилы, мм² Номинальный наружный диаметр, мм, проводов марок ПВКВ, ПВКФ РКГМ, РКГМПТ ПВФС На номинальные напряжения, В 380 660 660 660 1140 0,75 2,8 3,6 3,5 3,6 4,0 1,00 2,9 3,7 3,6 3,7 4,1 1,50 3,3 4,1 3,9 4,1 4,5 2,50 4,1 4,5 4,6 4,5 4,9 4,00 4,7 5,1 5,4 5,1 5,5 6,00 5,6 6,0 6,3 6,0 6,4 10,0 7,1 7,5 7,6 7,3 7,7 16,0 8,8 9,2 9,2 9,0 9,4 25,0 10,5 10,9 10,9 10,7 11,1 35,0 11,9 12,3 12,2 12,1 12,5 50,0 14,1 14,5 14,1 14,3 14,7 70,0 16,5 16,9 16,5 16,7 17,1 95,0 18,6 19,0 18,6 18,8 19,2 120,0 — 21,5 21,3 21,1 21,9

Верхнее предельное отклонение от номинального наружного диаметра – 10%. Нижнее предельное отклонение не нормируется.

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