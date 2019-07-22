Теплостойкий провод ПВКВ ТУ 16.К.80-09-90

Провода предназначены для выводных концов обмоток температурного класса «Н» (+180°С) электрических машин и аппаратов на переменное напряжение до 660 В частой до 400 Гц, при отсутствии воздействия агрессивных сред и масел.
Элементы конструкции:
Токопроводящая жила — медная повышенной гибкости не ниже 4 класса;
Изоляция — двухслойная из кремнийорганической резины
Область применения:
Провода ПВКВ предназначены для эксплуатации во всех макроклиматических районах на суше, кроме района с очень холодным климатом. Провода выдерживают не менее 20 циклов изгибов вокруг цилиндра, равному двукратному диаметру провода. провода устойчивы к воздействию пониженного атмосферного давления до 1,3х102 Па (1 мм рт.ст.) и повышенного атмосферного давления до 29,4х104 Па (3 кгс/кв.см). Провода стойки к воздействию вибрации и механических ударов. Провода стойки к воздействию плесневых грибов. Провода стойки к воздействию лаков и пропиточных составов.
ПВКВ — провод силовой гибкий для выводных концов электрических машин и аппаратов на номинальное напряжение 380В, 660В и частотой соответственно до 400 и 60 Гц с одно-двухслойной изоляцией из кремнийорганической резины.
Исполняется так же с желто-зеленой и другой отличительной расцветкой.
Работает без воздействия агрессивных сред и масел.
Провода предназначены для выводных концов обмоток температурного класса «Н» (+180°С) электрических машин и аппаратов на переменное напряжение до 660 В частой до 400 Гц, при отсутствии воздействия агрессивных сред и масел.
Элементы конструкции:
Токопроводящая жила — медная повышенной гибкости не ниже 4 класса;
Изоляция — двухслойная из кремнийорганической резины
Область применения:
Провода ПВКВ предназначены для эксплуатации во всех макроклиматических районах на суше, кроме района с очень холодным климатом. Провода выдерживают не менее 20 циклов изгибов вокруг цилиндра, равному двукратному диаметру провода. провода устойчивы к воздействию пониженного атмосферного давления до 1,3х102 Па (1 мм рт.ст.) и повышенного атмосферного давления до 29,4х104 Па (3 кгс/кв.см). Провода стойки к воздействию вибрации и механических ударов. Провода стойки к воздействию плесневых грибов. Провода стойки к воздействию лаков и пропиточных составов.
ПВКВ — провод силовой гибкий для выводных концов электрических машин и аппаратов на номинальное напряжение 380В, 660В и частотой соответственно до 400 и 60 Гц с одно-двухслойной изоляцией из кремнийорганической резины.
Исполняется так же с желто-зеленой и другой отличительной расцветкой.
Работает без воздействия агрессивных сред и масел.
Рабочая температура от -60 до +180 С.
Сечение токопроводящей жилы от 0,5 до 185 кв. мм
Провод ПВКВ устойчив к воздействию синусоидальной вибрации с диапазоном частот от 1 до 5000 Гц с амплитудой ускорения до 400 м.с -2 , степень жёсткости XIY.
Провод ПВКВ устойчив к воздействию акустических шумов с диапазоном частот от 50 до 10000 Гц при уровне звукового давления 160 дБ, степень жёсткости IY
Провод ПВКВ устойчив к воздействию механических ударов многократного действия с пиковым ударным ускорением 15000 м.с -2 (150g) при длительностидействия ударного ускорения 1-5 мс, степень жёсткости IY
Провод ПВКВ усточив к воздействию пониженного и повышенного атмосферного давления
Провод ПВКВ устойчив к воздействию относительной влажности воздуха 100% при температуре 35 оС
Провод ПВКВ устойчив к воздействию лаков и пропиточных составов.
Срок службы провода ПВКВ не менее 8 лет с момента изготовления (при соблюдении потребителем правил транпортирования, хранения, монтажа, и эксплуатации)
|
Сечение
Жилы, мм²
|
Номинальная толщина изоляции, мм, проводов марок
|
ПВКВ, ПВКФ
|
РКГМ,
РКГМПТ
|
ПВФС
|
На номинальные напряжения, кВ
|
380
|
660
|
660
|
660
|
1140
|
1 слой
|
2 слой
|
1 слой
|
2 слой
|
|
|0,75
|
0,6
|
0,2
|
1,0
|
0,2
|
0,8
|
1,2
|
1,4
|1,00
|
0,6
|
0,2
|
1,0
|
0,2
|
0,8
|
1,2
|
1,4
|1,50
|
0,6
|
0,2
|
1,0
|
0,2
|
0,8
|
1,2
|
1,4
|2,50
|
0,8
|
0,2
|
1,0
|
0,2
|
0,9
|
1,2
|
1,4
|4,00
|
0,8
|
0,2
|
1,0
|
0,2
|
1,0
|
1,2
|
1,4
|6,00
|
0,8
|
0,2
|
1,0
|
0,2
|
1,0
|
1,2
|
1,4
|10,0
|
1,0
|
0,3
|
1,2
|
0,3
|
1,2
|
1,4
|
1,6
|16,0
|
1,0
|
0,3
|
1,2
|
0,3
|
1,2
|
1,4
|
1,6
|25,0
|
1,2
|
0,3
|
1,4
|
0,3
|
1,4
|
1,6
|
1,8
|35,0
|
1,2
|
0,3
|
1,4
|
0,3
|
1,4
|
1,6
|
1,8
|50,0
|
1,4
|
0,3
|
1,6
|
0,3
|
1,6
|
1,8
|
2,0
|70,0
|
1,4
|
0,3
|
1,6
|
0,3
|
1,6
|
1,8
|
2,0
|95,0
|
1,6
|
0,3
|
1,8
|
0,3
|
1,8
|
2,0
|
2,2
|120,0
|
—
|
—
|
1,8
|
0,4
|
1,8
|
2,0
|
2,4
|
Сечение
Жилы, мм²
|
Номинальный наружный диаметр, мм, проводов марок
|
ПВКВ, ПВКФ
|
РКГМ, РКГМПТ
|
ПВФС
|
На номинальные напряжения, В
|
380
|
660
|
660
|
660
|
1140
|0,75
|
2,8
|
3,6
|
3,5
|
3,6
|
4,0
|1,00
|
2,9
|
3,7
|
3,6
|
3,7
|
4,1
|1,50
|
3,3
|
4,1
|
3,9
|
4,1
|
4,5
|2,50
|
4,1
|
4,5
|
4,6
|
4,5
|
4,9
|4,00
|
4,7
|
5,1
|
5,4
|
5,1
|
5,5
|6,00
|
5,6
|
6,0
|
6,3
|
6,0
|
6,4
|10,0
|
7,1
|
7,5
|
7,6
|
7,3
|
7,7
|16,0
|
8,8
|
9,2
|
9,2
|
9,0
|
9,4
|25,0
|
10,5
|
10,9
|
10,9
|
10,7
|
11,1
|35,0
|
11,9
|
12,3
|
12,2
|
12,1
|
12,5
|50,0
|
14,1
|
14,5
|
14,1
|
14,3
|
14,7
|70,0
|
16,5
|
16,9
|
16,5
|
16,7
|
17,1
|95,0
|
18,6
|
19,0
|
18,6
|
18,8
|
19,2
|120,0
|
—
|
21,5
|
21,3
|
21,1
|
21,9
Верхнее предельное отклонение от номинального наружного диаметра – 10%. Нижнее предельное отклонение не нормируется.
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