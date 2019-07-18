Монтаж и ремонт кровли: материалы и этапы работ

Многие из представителей сильного пола задумываются хоть раз в жизни о собственном доме, где был бы тёплый семейный уголок. Однако часто руки не доходят и до половины того, что беспокоит. Течёт крыша, капает кран, полы скрипят и т.д. Сегодня мы поговорим именно о кровле, монтаже и ремонте: какие материалы используются повсеместно и этапы работ.
Крыша – это ваша защита от внешних воздействий окружающей среды, поэтому важно осуществить все действия правильно и самое главное выбрать материал. О монтаже рассказывают много ресурсов, так же в интернете достаточно фирм, предлагающих свои услуги вроде https://krovli-montazh.ru/, но многие всё же полагаются на самостоятельность, что иногда приводит к печальным результатам.
Сначала стоит сказать о том, из чего состоит кровельная конструкция – это вентиляция, утеплитель, пароизоляция и гидроизоляция. Важно, чтобы при монтаже всё из перечисленного имелось, иначе вы рискуете выполнить работы не качественно.
Поговорим о технологии или этапах работ при монтаже кровли:
— монтаж стропильной системы;
— обустройство слоя пароизоляции;
— укладка теплоизолирующих материалов;
— монтаж слоя гидроизоляции;
— установка обрешетки и контробрешетки;
— монтаж кровельного материала (песчаная черепица, керамическая черепица, мягкая кровля, металлочерепица, шифер, профнастил, фальцевая кровля, медная кровля);
— доработки в виде установки карниза, конька или другого;
— установка вентиляционной системы в пространстве кровли;
— монтаж дополнительных элементов, позволяющих передвигаться по крыше;
— доработка свеса карниза;
— обустройство водосточных элементов.
Таким образом, отметим, что технологии монтажа кровли – это целый комплекс мероприятий, и важно учитывать тот факт, что любое отклонение от намеченных этапов грозит тем, что придётся срочно исправлять ситуацию или вовсе всё переделывать. «Каждый мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына» — слышали такое выражении и не раз уже, не так ли? Но обязательно ли мужчине делать всё перечисленное, чтобы почувствовать себя главой семьи и мужественным защитником? Наверное, всё же мужчину делают сильным и отважным защитником и главным в семье не именно эти три составляющие, а больше его желания и стремления вообще сделать что-либо для родных, для своего дома.