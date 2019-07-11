Что необходимо учесть при организации похорон

Самое страшное, что может произойти с каждым из нас — это потеря близкого человека. Ничто не вечно, но больнее всего осознавать, что этого человека больше не будет в вашей жизни. Искренние соболезнования всем, кто теряет близкого словно самого себя навсегда из этой жизни.

В данной статье мы поговорим об одной из самых хлопотных задач — это организация похорон. Самое сложное — это забивать свои мысли тем, как будет проходить церемония погребения, где и как люди смогут проститься с усопшим, а также помянуть (этот вопрос можно узнать на сайте https://cafe-pominki.ru/), когда ты понимаешь, что потерял человека и тебе вообще не до вот этого всего.

И тем не менее важно собраться с духом, набраться сил и продумать план, в котором будут учитываться все суммы, необходимые Вам для осуществления ритуальных услуг. Чтобы не попасть впросак и не потратить много денег, ведь не у всех выходит в состоянии стресса быстро принимать важные решения, хотели бы ознакомить Вас с тем, что может предложить государство:

— оформление бумаг (осуществляется бесплатно);

— все мероприятия, связанные с подготовкой тела к погребению так же бесплатны (хранение до семи дней, переодевание тела и укладка в гроб);

— место на кладбище (бесплатно);

— каждый имеет право воспользоваться социальными похоронами.

В случае если бесплатные варианты Вас не устраивают, то Вы должны знать, что и платный вариант не плох, т.к. государство всё равно предоставляет поддержку, возвращая компенсацию от потраченной суммы:

— оформление бумаг, погребальная одежда, заказ всех необходимых принадлежностей – 3500 рублей;

— услуги морга – 15 000 рублей и более;

— погребение на кладбище – около 32 000 рублей;

— кремация – порядка 11 000 рублей;

— принадлежности и транспортные услуги – 23 000 рублей.

Главное знать, что предоставление всех ритуальных услуг от коммерческих организаций происходит лишь по Вашей инициативе, и если вдруг Вам кто-то звонит и предлагает подобные услуги – это незаконное действие! Вы можете смело написать жалобу на такую фирму, поскольку это не тактично и не гуманно, это нарушение Ваших личной неприкосновенности. Надеемся, наша статья сможет помочь Вам в вопросах, связанных с организацией похорон.