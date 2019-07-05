Как получить кредит в автоломбарде

Приобретение машины – это всегда приятная покупка. Можно отправляться с семьёй в путешествия или просто по магазинам и больше не бояться тяжёлых сумок. И вот Вы решились приобрести автомобиль, но согласно рыночным ценам позволить себе его может далеко не каждый второй, а по факту (если машина хорошая) даже не каждый пятый. И даже подержанный автомобиль купить будет совсем не просто, потому что иномарки в любом состоянии весьма и весьма дорогие. Получается, что при любом раскладе, если захочется приобрести машину за короткие сроки, нужно задуматься о кредите. Конечно, можно купить и модель российского автопрома, но, как показывает практика, долгой службы ждать не приходится, обязательно что-то сломается или отлетит.

Итак, Вы всерьёз решились купить хорошую машину. Компаний предлагающих автокредитование весьма и весьма много, например AST Кредит, предлагающая свои услуги вот уже ни один год и делающая счастливыми тысячи, если не миллионы людей (ознакомиться с их услугой подробнее можно на сайте http://astcredit.kz/).

Для начала стоит сказать, что каждый банк предоставлять свои условия, которые стоит внимательно изучить прежде чем будут подписаны все документы. Перечислим лишь самые распространённые из них:

1. Возраст – для получения кредита Вам строго должно быть 18 лет и более, иначе банк Вам откажет (некоторые из них требуют достижения 21 года).

2. Доход – Ваши доходы должны быть таковыми, чтобы банк мог быть уверен в Вашей платежеспособности (обычно, требуют справку о доходах; в рассрочке могут не запросить её, но при взятии кредита всё иначе).

3. Стаж работы (постоянная работа) – ещё одно важное условие: должен быть хороший стаж, не менее 3 лет (некоторые разрешают 2 года).

4. Поручители – как правило, должен быть один человек по родственной линии, один – сторонний, но Вы должны быть знакомы, и он должен знать, что его записали в поручители.

Бывают ситуации, когда срочно нужны средства, и очень большие: в таком случае, обычно, наоборот – купленную машину отдают под залог для получения займа. Ситуация, конечно, мягко говоря, неприятная. Опять же условием является совершеннолетие, т.к. это должна быть Ваша личная ответственность, а не Ваших родителей, которые придут с возмущениями в ломбард и начнут разводить крики и скандалы, потому что из чадо сделало всё втихаря. Для процедуры предоставления займа от Вас в таком случае требуется лишь паспорт и документы на право собственности автомобилем. Плюс такого кредита в том, что поценты всегда ниже, чем у банка и нет комиссионных, а значит и выплатить всё в срок куда реальнее.