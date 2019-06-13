Что в себя включают транспортно-экспедиторские услуги

Транспортно-экспедиторские услуги на сегодняшнее время играют важную роль в жизни человека. Такие услуги позволяют осуществлять международные перевозки тяжелых грузы, контейнеров, опасных веществ из одной точки в другую. Это помогает поддерживать странам их экономику на должном уровне. Помимо этого, тут транспортно-экспедиторскими услугами может воспользоваться и обычные люди и предприятия – услуги курьеров, офисные и квартирные переезды, перевозки малогабаритных грузов.

В настоящее время компании, которые предоставляют транспортно-экспедиторские услуги, имеют в своём арсенале надёжные транспортные средства, которые успешно проходят техническое обслуживание и отвечают всем требованиям различного характера. Благодаря таким машинам осуществляются перевозки продуктов питания, специального оборудования, товаров для медицинских и учебных учреждений. Не стоит забывать о транспортировке материалов, которые используются в промышленности, торговле и других отраслях. Не остались в стороне и представители среднего и малого бизнеса. Всё это влияет на нашу с вами дальнейшую жизнь.

Для грамотной перевозки грузов требуется проверенная компания. Начинается всё с планирования маршрута, а так же выбора способа доставки: автомобильные и авиаперевозки, мультимодальные и международные перевозки, а так же железнодорожные. Технология перевозок включает в себя: упаковка и распаковка груза, его маркировка, погрузка и разгрузка, взвешивание. Кроме того, обязательно оформление документальной составляющей: накладная, товарно – накладная, доверенность на водителя, путевой лист, талон , свидетельствующий о прохождение транспортного средства Государственно техосмотра(ГТО), страховой полис ОСАГО, договор на страхование грузов. Помимо этого, компании, занимающие транспортно-экспедиторскими услугами, обязаны предоставить гарантию на перевозимый груз и информировать вас о его местонахождении и состоянии в любое время. Это полезно, когда у вас ограниченное время и вам необходимо удостовериться, что груз будет доставлен в срок.

Таким образом, в работу компании, занимающейся транспортно-экспедиторскими услугами, входит вся организация по доставке груза из одной точки в другую, начиная от его погрузки и заканчивая выгрузкой.