Одинаковые футболки для мамы и дочки famili look

Family Look на настоящий момент является самым модным трендом, который пришелся по нраву многим семьям не только за рубежом, но и в нашей стране. Это можно доказать тем, что на улице городов очень часто встречаются влюбленные парочки, семьи, одетые в одинаковую или в похожую одежду. Ведь family look – это, в переводе с английского языка, семейный образ, который способен показать семью другим, с помощью одежды, единой, дружной, крепкой, не похожей на других, а также и интересной, с особым чувством стиля. Одновременно с этим, существует очень много видов одежды family look, которые подойдут и мамам с дочками, и папам с их сыновьями. Такую одежду можно уже найти в любом магазине, ведь она является вполне распространенной, а можно заказать через интернет-магазин, просто перейдя по ссылке https://yanmoremaek.ru/339c.Mama_i_doch.htm.

Вариантов создания Family Look насчитывается много, например, когда вся семья одета одинаково, когда мама с дочкой или папа с сыном одеты в одинаковую одежду в единой цветовой гамме или с одинаковым принтом или же когда только аксессуары одинаковые, головные уборы и т.д. Но большинство предпочитает такое стильное решение, которое подразумевает, что дочка одета как мама, а сын как папа. Это очень мило и трогательно смотрится со стороны, когда ребенок в одежде «подражает» родителю и, наоборот.

Но какую одежду чаще всего выбирают? Конечно же, футболки, которые являются одеждой очень удобной, легкой, простой в носке и любимой всеми. Тем не менее, существует и самый простой способ создать свой индивидуальный семейный look – носить футболки с принтами, которые Вы даже можете создать сами, как велит Вам фантазия и чувство собственного стиля. Ведь на родительской и детской футболках могут быть одинаковые или разные рисунки, главное, чтобы перекликались по смыслу. Отдельный интерес вызывают забавные надписи на майках – это всегда актуально и весело. Например, для мамы и дочки такие надписи, как: «Семейная мафия: мама» и «Семейная мафия: дочь», «Самая лучшая в мире мама» и «Самая лучшая в мире дочь», «Sponge mom» и «Sponge daughter», «Супермама» и «Супердочка» и многие другие.