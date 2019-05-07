Как выбрать бейджи для сотрудников

Бейджи – это особая бирка-карточка, которую крепят на одежду или при помощи ленты вешают на шею; представляет собой неотъемлемую часть униформы любого сотрудника компании. Данная «карточка» включает в себя всю важную информацию об ее владельце, которые позволяют идентифицировать личность. То есть бейдж – это в своем роде источник всех необходимых данных. Некоторые бейджи имеют особое крепление, а другие порой нуждаются в дополнительном приобретении клипс, шнурков, лент. При этом вертикальные или горизонтальные карточки произведены из прозрачного пластика или канцелярского силикона.

Бейджики не имеют какого-либо стандарта, но при этом есть особые требования к ним. Например, имеет особое значение внешний вид бейджа, и зависит он от того, какие задачи выполняет компания, какой род деятельности осуществляет. Например, для какой-либо конференции изготовляют одноразовые бейджи, которые печатаются на бумаге или пластике, вставляются в ленту или крепятся на клипсе.

Например, бейджи для постоянных сотрудников должны быть изготовлены тщательно с учетом предъявляемых стандартов компании. Можно, конечно, купить понравившийся бейдж в любом интернет-магазине или же приобрести в специальном магазине канцелярских товаров. Для покупки доступны такие брендовые бейджики, как: Brauberg (Брауберг), Staff (Стафф), Erich Krause (Эрик Круз), Durable (Дюрэйбл), ДПС. А можно изготовить бейджик на заказ по собственному стилю и вкусу. При изготовлении должен быть использован металл (как самый дорогой, практичный, более солидный материал) или пластик (недорогой, более дешевый материал, при этом сделанный из него бейджик очень легок и удобен при носке) или дерево. А далее следует гравировка, шелкография, печать, при этом должность сотрудника, его фамилия и имя должны быть понятными и легко читаться. Крепиться такой бейдж должен либо при помощи магнита, либо булавки. Например, бейджики для сотрудников какого-либо магазина следует выбирать ярких, сразу же бросающихся в глаза цветов. А для сотрудников государственных учреждений или банков лучше всего выбирать бейджики сдержанных цветов.