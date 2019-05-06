На что обратить внимание, выбирая стеллажи для склада

Чтобы с умом хранить товар, аппаратуру нужно приобрести хорошие стеллажи. Правильный выбор стеллажей будет вашим гарантом порядка на складе. Стеллажи для склада можно купить в «Металлоизделия»

В продаже имеется несколько видов стеллажей:

• Полочные стеллажи

• Мезонинные стеллажи

• Фронтальные палетные стеллажи

• Для кабельных барабанов

• Стеллажи для автостекла

• Консольные стеллажи

• Глубинные стеллажи

Важные моменты при выборе стеллажа

1. Грузоподъёмность стеллажа

Эта самая важна характеристика стеллажа, и на нее нужно обращать внимание в первую очередь. При выборе посчитайте общую массу груза, который будет лежать на стеллаже. Учитывайте также грузоподъёмность стеллажной секции, это пригодится в том случае, если вам когда-нибудь понадобится увеличить количество полок.

Ни при каких обстоятельствах не кладите груз, который по обще массе превышает грузоподъемность стеллажа, иначе он деформируется и со временем это приведет к поломке. А это вследствие чего приведет к новым незапланированным тратам.

2. Покраска

Самые популярные виды окраски это порошковое полимерное покрытие. Ведь эти покрытия положительно сказываются на сроке службы стеллажа. Они менее подвержены физическим, химическим и другим воздействиям. Еще оцинковка, но она проигрывает по внешним параметрам. Зато это покрытие дешевле.

Если для вас важен внешний вид стеллажей, то оцинковка вам не подойдет. Но если для вас этот фактор мене важен, моно сэкономить на покрытии и выбрать оцинковку. По защите от внешних воздействий она не уступает порошковому и полимерному покрытию.

3. Крепление полок

Если вы решили купить полочные стеллажи, обязательно смотрите на то как крепятся полки к стойкам.

Это крепление бывает двух видов:

• Болтовое крепление – сборка стеллажей происходит с помощью болтов, а для монтажа используют отвертку. При таком креплении, сборка занимает много времени (дешевое крепление)

• Зацепное крепление — монтаж проходит посредством крепления полок на зацепах (дорогое крепление)

Обращая на все вышеперечисленные моменты при выборе, вы смоете купить те стеллажи, которые вам прослужат долгую службу.