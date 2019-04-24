Какие солнцезащитные очки выбрать для этого лета?

Очки давно перестали служить лишь защитой от солнца, они обрели статус аксессуара, который способен в один миг дополнить и преобразить образ. Солнцезащитные очки как любой предмет образа подвержен воздействию моды. В общем, можно отметить, что в 2019-2020 годах в тренде строгая геометрия, ретро-классика, оверсайз и гламур. Огромный ассортимент моделей, которые отличаются цветом линз и оправой в интернет магазин рей бен. Актуальны будут в этом сезоне очки в стиле минимализма, с оригинальной оправой и необычным декором.

Уверенно появляются на лицах модниц очки с узкой оправой, которые напоминают очки Тринити из «Матрицы». Этот тренд поддержали многие бренды, такие очки носят смелые и уверенные девушки. Придадут образу утончённость и загадочность «кошачий глаз» или «бабочки». Солнечные очки с круглыми стёклами как у RAY BAN Round станут абсолютным хитом этого лета. Очень популярны зеркальные стёкла с градиентом цвета. Также удивят новинки очков с многоугольными стёклами. И под воздействием тренда геометрических форм, прямоугольные очки останутся в моде. Очки авиаторы, ставшие за долгие годы классикой, теряют свою популярность, но универсальность и удобство модели пока держат их в этом сезоне. Самыми актуальными станут с цветными стёклами в тонкой металлической оправе, особенно стёкла небесного цвета. В 2019-2020 годах модными становятся очки оверсайз в грубой, толстой оправе с большими стёклами различных форм.

Помимо трендов и модных веяний, не стоит забывать о подборе солнцезащитных очков по форме лица. Ведь даже самые улётные модели могут немного украсть вашей истиной красоты. Известно, что все люди делятся на четыре цветотипа по аналогии времён года. Представителям осеннего типа с тёплым цветом кожи с коричневыми, зелёными глазами и рыжиной в волосах подойдут оправа и стёкла из цветов осенней палитры. Обладателям медных, светло-русых волос с румянцем на щеках – оранжевые, жёлтые, бирюзовые оттенки. Выглядеть свежее и бодрее людям пепельного, русого цвета волос и стальным оттенком глаз помогут синяя, мятная, голубая палитра. Брюнеткам с карими глазами идут тёмные и золотистые цвета. Также функциональная нагрузка должна отвечать требованиям защиты глаз от вредных воздействий окружающей среды.