Ипотека — виды, преимущества, недостатки

Ипотека – это долгосрочный кредит на недвижимость, оформляется, как правило, под ее залог, срок погашения довольно значительный – 15-20 лет. Ипотечный кредит помощь молодым семьям получить в пользование недвижимость сразу, а стоимость выплачивать постепенно, небольшими платежами на протяжении длительного периода.



По целевому назначению ипотечные кредиты можно разделить на такие виды:

коммерческая ипотека – предоставляется для приобретения недвижимости, которая в дальнейшем будет использоваться для предпринимательской деятельности; социальная ипотека – оформляется для граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, в некоторых случаях предусмотрены дотации для социально незащищенных слоев населения

Особенности ипотеки:

этот вид кредита предоставляется под залог, которым чаще всего выступает именно та недвижимость, на приобретение которой выделяются средства. Получатели ипотечного кредита могут лишь пользоваться недвижимостью, распоряжаться квадратными метрами можно будет лишь после полного погашения суммы долга;

из-за высокой стоимости залога, а также вероятности колебания его стоимости, банки практикуют в обязательном порядке требовать страхования объекта ипотечного кредитования. Это заставляет заемщика нести лишние расходы по оформлению ипотеки;

законодательством закреплено, что переход недвижимости в залог банку должен обязательно сопровождаться обязательным нотариальным заверением, что не только несет дополнительные расходы для заемщика, а и занимает определенное время для сбора нужных документов и справок.

Преимущества ипотеки:

для большинства семей это единственный шанс обзавестись собственным жильем, избежать съема квартиры, переплаты владельцу недвижимости; значительный срок погашения ипотеки делает платежи приемлемыми и относительно необременительными для бюджета семьи; можно зарегистрировать себя и членов семьи в недвижимости, по своему вкусу сделать ремонт и перепланировку, чувствовать себя полноценным владельцем квадратных метров.

Недостатки ипотеки: