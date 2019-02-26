Электронная валюта, привычное дело для современных людей. Многие активно её используют в повседневной жизни, кто-то откладывает валюту на чёрный день. А иногда людям приходится совершать обмен электронной валюты, на привычные всем деньги. Для этого используют специальные обменники. Здесь https://www.megaxchange.org, очень удобный современный сервис, который поможет клиентам обменять популярные электронные валюты в привычные рубли.

Как обменять электронную валюту? Этот вопрос мучает многих пользователей сети. Прежде всего, необходимо найти качественный обменник с небольшой комиссией. Комиссия присутствует на любых валютных обменниках. Просто, необходимо подобрать такой, где комиссия будет небольшой.

После того, как клиент определился с валютообменником, нужно выбрать тип электронной валюты и способ перевода. Рассмотрим несколько конкретных примеров. Например, фрилансер получает оплату за свои онлайн-услуги на Яндекс Деньги. Можно, конечно, заказать Яндекс карту, но придется подождать около месяца, чтобы её доставили. Гораздо проще, перевести с Яндекс Денег накопления на счёт в Сбербанке (выбрали самую популярную банковскую систему, для примера). Определившись с тем откуда и куда переводятся деньги, нужно заполнить необходимые поля.

В сервисе megaxchange, сделать это очень просто. Выбрав валюту и способ перевода, нужно указать сумму перевода. Для Яндекс Денег перевод открывается от пятиста рублей. Также учитывается комиссия за перевод средств. Переводя на карту Сбербанка пятьсот рублей, клиент получает четыреста восемьдесят два рубля и тридцать девять копеек, с учётом комиссионного сбора. Комиссионный сбор относительно небольшой, если сравнивать, например, с официальным переводом на сайте Webmoney. Там комиссия очень высокая, что нравится не всем пользователям.

А для того, чтобы обменять биткоин на рублей, нужно выбрать эту валюту и карту любого банка, который указан в системе. Например, клиенту необходимо перевести биткоины в рубли на карту. Выбрав один биткоин, клиент видит, что получит за него двести сорок одну тысячу шестьсот шестьдесят один рубль. Стоит учитывать, что скачки биткоина настолько непредсказуемы, что нельзя заранее предугадать выиграет клиент от перевода средств или проиграет.

Все сделки проводятся безопасно и оперативно. После первого же обращения, клиент получит перевод необходимых средств.